Para comemorar 25 anos, 1º cervejaria de BH investe em experiência do cliente e novas receitas

No mês de maio, a Albanos oferece rótulos inéditos e uma experiência cervejeira completa, com visitas à fábrica e clientes podem criar a própria receita de cerveja.

A primeira choperia de Belo Horizonte, a Albanos, completa em maio 25 anos e para a comemoração, preparou diversas novidades para o público. Para a data, além da tradicional ação solidária, a cervejaria produziu novas receitas e investiu nas fábricas, delivery e e-commerce.

“Focamos em nossos pontos fortes: a infraestrutura do nosso delivery, que já vinha numa crescente e se fortaleceu ainda mais a ampliação do e-commerce, que agora atende em âmbito nacional e a qualidade do nosso produto, atestada pelo público e especialistas desde o início da nossa história, e desenvolvida ao longo desses anos”, explica Rodrigo Ferraz, diretor do Grupo Albanos.

Na trajetória de mais de duas décadas, a marca coleciona inovações e desbravou o mercado de delivery na cidade, além de ser um dos primeiros brew pubs, união de bar e cervejaria no mesmo ambiente. Em 2018, tornou-se a Plataforma Albanos de Cerveja, utilizando a fábrica do Jardim Canadá para a produção de uma linha própria de cervejas e chopes especiais que, entre fixos e sazonais, já somam mais de 50 rótulos.

A Plataforma incluiu também o Hub Cervejeiro, com uma fábrica urbana para produções especiais, um brew pub, um espaço para visitação, aulas, além de viagens de pesquisa e produção de conteúdo cervejeiro para as redes sociais.

Ao longo dos anos, comemorou conquistas, como mais de 25 prêmios nacionais e internacionais. E encarar as dificuldades também foi necessário para o momento atual.

Localizado no Sion, o Hub Cervejeiro está em fase final de uma reforma estrutural. Agora, o espaço reabre com uma expansão e modernização da fábrica urbana e com o andar de baixo totalmente dedicado à produção cervejeira em todas as as etapas – laboratório, uma linha completa de envase, estocagem, além de uma cave de envelhecimento. Além de aulas para iniciantes e profissionais.

O salão continua aberto aos clientes, oferecendo rótulos inéditos e uma experiência cervejeira completa, na qual eles podem realizar uma visita à fábrica e conhecer todos os processos da produção de uma cerveja, degustar os diferentes estilos, com a possibilidade de criar a própria receita.

A fábrica do Jardim Canadá continua a todo vapor na produção dos 10 rótulos da linha fixa das Cervejas Albanos, dos sazonais lançados mensalmente, além de apoio na produção de cervejarias parceiras.

“As Cervejas Albanos são distribuídas nos principais supermercados de Belo Horizonte e em diversos pontos de venda. Pelo e-commerce, elas estão disponíveis em todos os estados brasileiros. Nosso investimento maior, no momento, é na produção, excelência do produto e na experiência do cliente”, comenta Rodrigo Ferraz.

Em homenagem a Minas Gerais, que está comemorando 300 anos, a Cervejaria Albanos realizou uma viagem de pesquisa para escolher um ingrediente para a receita de uma nova cerveja, em homenagem à história e tradições do estado.

O mestre cervejeiro Pablo Carvalho, a beer sommelier Fabiana Arreguy e o responsável pelo desenvolvimento de produtos Albanos, Rodrigo Greco, foram ao ponto de partida: Mariana, a primeira cidade de Minas Gerais. E o ingrediente selecionado foi o mineirinho doce de leite.

Com nome escolhido pelo público por meio das redes sociais, a Uai Minas 300 anos será lançada agora em maio, mês de aniversário do Albanos. Rótulo no estilo lager, conta com maltes defumados e o sabor do doce mais famoso dos mineiros, feito no tacho no fogão à lenha e depois embrulhado na palha, fica em evidência a cada gole. O aroma defumado destaca a suavidade, doçura e o final seco da bebida.

Desde sua inauguração, é tradição da Cervejaria Albanos realizar uma ação solidária em maio, inaugurando o mês de aniversário da marca. Durante um dia inteiro, a venda de todos os chopes das casas é revertida para instituições de caridade. Em 2021, devido à impossibilidade de realizar esta ação por conta dos protocolos de saúde, houve uma brasagem solidária, na qual foram produzidos mil litros da cerveja Albanos Pilsen. Essa cerveja estará disponível à venda no Hub Cervejeiro e em todos os canais de delivery e a renda total será revertida para o Instituto Querubins.

Durante o mês de maio, o público também pode aproveitar o aniversário da cervejaria. Ao comprar uma caixa de qualquer uma das Cervejas Albanos pelo e-commerce, o cliente pode encontrar um ticket premiado. Serão mais de 25 prêmios distribuídos nas caixas, entre eles: um ano de cerveja Albanos; visita completa à fábrica com motorista buscando em casa e cervejas harmonizadas; almoços e jantares em restaurantes da cidade, como Caê e Xapuri; uma noite no Fasano com jantar no Gero; ou um fim de semana na pousada Brisa da Serra, em Tiradentes