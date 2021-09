Cervejaria Wäls inaugura bar no Aeroporto Internacional de Belo Horizonte

Parceria com o restaurante Vila Francisca promete conectar a cultura e os sabores de Minas Gerais com o mundo

A Cervejaria Wäls, que ultrapassou as fronteiras de Minas Gerais, conquistou o mercado nacional e o posto de Melhor Cervejaria do Mundo em 2020, inaugura um espaço conceito dentro do Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, em Confins. O bar está inserido no tradicional restaurante de comida mineira, Vila Francisca, localizado estrategicamente no centro do saguão principal.

“A parceria com o Vila Francisca veio da intenção de ir além de uma boa cerveja artesanal. Queremos proporcionar uma verdadeira experiência etílico-gastronômica, conectando Minas Gerais com o mundo por meio de histórias, lembranças e muito sabor”, destaca o gerente de marketing da Wäls, João Menezes.

João Menezes, gerente de marketing da Wäls



No cardápio, o cliente poderá encontrar diversos rótulos da marca, como a X Wäls a R$21,90, ou Session Citra e Verano a R$ 31,90, que poderão ser harmonizadas com petiscos como o “Tripulação” (coxinhas de rabada servidas com aioli de agrião) a R$ 29, “Sala Vip” (cubos de filet mignon com top de queijo maçaricado e cubinhos de bacon crocantes) a R$ 38,00 ou diversos pratos executivos. Quem visitar o local terá acesso, também, a combos promocionais.



“O Vila Francisca tem como filosofia a busca incessante por novidades, sempre preocupado em atender com excelência a seus clientes. Além de oferecer a tradicional comida mineira que endossa o conceito da Praça Mineira do Aeroporto, ele faz referência à elementos valiosos da nossa cultura, como as vilas e fazendas com suas quitandas e temperos tão característicos. Através da parceria com a Wäls queremos estreitar a interação com nossos clientes”, ressalta a sócia-diretora do Vila Francisca, Cecília Ramirez.



O bar está inserido no tradicional restaurante de comida mineira, Vila Francisca, localizado estrategicamente no centro do saguão principal



Na entrada principal da casa, de um lado fica o Bar Wäls Vila Francisca, em um ambiente confortável e descontraído. Do outro, uma lojinha com produtos exclusivos e personalizados, permitindo que o viajante possa escolher um presente e levar um pouco mais de Minas para o mundo.

“O Vila Francisca é um parceiro de longa data do Aeroporto. Com a Walls no mesmo ambiente, ganhamos em inovação e qualidade e reforçamos nosso propósito de oferecer a melhor experiência a passageiros, visitantes e comunidade aeroportuária”, conclui Lucas Malachias, coordenador de novos negócios da BH Airport.

