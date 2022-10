Cerveja artesanal, comida e música é a combinação perfeita da Beer Music Festival em Poços de Caldas-MG

Sucesso por onde passa, festa é a grande atração do sul de Minas Gerais entre os dias 13 e 16 de outubro

Para os amantes de cervejas artesanais, diversidade e qualidade da típica gastronomia de rua e muita música, tem encontro marcado em Poços de Caldas, Sul de Minas Gerais, entre os dias 13 e 16 de outubro.

O badalado Beer Music Festival monta sua estrutura no Estádio Dr. Ronaldo Junqueira (Ronaldão), na Vila Olímpica, de quinta-feira a domingo. A programação começa às 16h de quinta-feira (13) e prossegue até as 22h. O Beer Music Festival continua na sexta-feira (14), sábado (15) e no domingo (16), das 12h às 22h. A entrada é gratuita.

A festa da cerveja e da gastronomia fica ainda mais completa com a programação de shows prevista para todas as tardes e noites

No evento o público terá a chance de degustar marcas e sabores dos produtos de 12 cervejarias. Estão confirmadas na edição do Beer Music Festival, em Poços de Caldas, a Gorillaz; Naipe Brew; Bamberg; Hebling; Doktor Brau; Cervejaria Campinas; Cervejaria Gonçalves; Cervejaria LED; PassoPreto Cervejaria; Hill Beer e Cervejaria Bricks. Ao todo são ao menos 60 tipos diferentes de uma das bebidas mais consumidas no mundo.

Para acompanhar as “geladas”, a praça de alimentação conta com opções exclusivas de hambúrgueres, cortes nobres de churrasco, suculentos espetinhos, incrementadas porções de batatas fritas, batatas recheadas, crepes e hot dogs especiais. Para a alegria de crianças e adultos, o espaço ainda oferece diversificados sabores de churros, donuts e fondue de chocolate.

Além disso, o evento é pet friendly, ou seja, os animais de estimação são muito bem-vindos à festa que celebra a cerveja.

SHOWS PARA BALANÇAR O PÚBLICO

A festa da cerveja e da gastronomia fica ainda mais completa com a programação de shows prevista para todas as tardes e noites do Beer Music Festival. São nove no total com os mais diferentes repertórios.

Na quinta-feira (13), a partir das 20h, a atração é o som da banda Legião Urbana Cover do Brasil. Já na sexta-feira (14), a agenda cultural é aberta às 17h com Le Duet. A partir das 20h, destaque para a banda Ralé, que faz um tributo a Charlie Brown Jr.

No sábado (15) mais três atrações se apresentam no palco do Beer Music Festival. A banda Miaral toca às 14h. Depois, às 17h, o show Bon Jovi Tributo promete colocar o público para dançar e, para fechar a noite, às 20h, a banda Monalizza presta uma homenagem ao cantor Tim Maia.

No último dia da festa da cerveja, domingo (15), outros três shows vão “sacudir” o “Ronaldão”. A banda Minduim se apresenta às 14h. Em seguida, às 17h, o grupo Jam Go! Livre faz o “Especial Mamonas Assassinas”. A banda Bohemian Rock (Queen Cover) fecha a festa a partir das 20h.

Serviço

– Beer Music Festival Poços de Caldas-MG

– Local – Estádio Dr. Ronaldo Junqueira (Ronaldão)

– Endereço: Rua Hélio Dominguete, s/n, Vila Olímpica, Poços de Caldas-MG

Dias – 13, 14, 15 e 16 de outubro (quinta-feira a domingo).