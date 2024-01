Certificação Energética: o segredo para o sucesso na indústria

Vicente D´Arco, CEO da SINER, diz que empresas certificadas experimentam crescimento enquanto garantem qualidade e segurança em projetos energéticos

Empresas que atuam no setor energético brasileiro estão descobrindo que a certificação é um fator-chave para o crescimento sustentável e seguro. Num cenário onde a energia é vital para a economia do país, garantir que os projetos, especialmente os privados, sigam rigorosos protocolos nacionais e internacionais torna-se imperativo.

De acordo com Vicente D´Arco, CEO da SINER Soluções em Energia, falhas técnicas podem resultar em paralisações na produção, prejuízos financeiros e, em casos extremos, ameaçar a vida dos operadores. Mesmo que as empresas não atuem de maneira clandestina, a falta de exigência por certificações pode levá-las a negligenciar normas globais em questões técnicas, socioambientais, segurança e saúde ocupacional.

Ao decidir entre custo-benefício e rentabilidade, os contratantes muitas vezes negligenciam a importância das certificações, sem perceber que a falta delas pode inviabilizar captação de recursos em épocas de práticas corporativas voltadas ao meio ambiente, responsabilidade social e governança (ESG). Vicente avalia que contratar empresas certificadas não é apenas um compromisso com o sucesso próprio, mas também com o de seus clientes.

A SINER, uma empresa brasileira única, atende todos os padrões internacionais do setor. Investindo em tecnologia, padronização, segurança, meio ambiente e saúde, a SINER registra um crescimento médio anual de 30%, ampliando seu portfólio de clientes nacionais e internacionais. Certificações como ISO 9001 (Gestão de Qualidade), ISO 14001 (Gestão Ambiental) e ISO 45001 (Gestão de Segurança e Saúde Ocupacional) não são meras burocracias, mas ativos que impulsionam o crescimento da empresa.

Fundamentado na palavra SINERgia, o Grupo SINER, composto por SINER Engenharia, SINER Service e SINER Investimentos, acredita na cooperação para prover soluções eficientes em energia. Desde 1990, a empresa brasileira destaca-se no mercado, oferecendo alta tecnologia com atendimento próximo, uma verdadeira parceria nacional no setor energético. Certificar-se é mais do que uma exigência; é o caminho para o crescimento sustentável na indústria energética.