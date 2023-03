CEO’s mulheres compartilham dicas de livros e filmes de empreendedorismo que as inspiraram

Títulos escolhidos ajudaram e inspiraram as CEOs para construir um caminho até o sucesso

Para comemorar o mês das mulheres, algumas CEO’s mulheres foram reunidas pela Index para compartilhar suas dicas de livros e filmes/series de empreendedorismo que as ajudaram e as inspiraram a alcançar o sucesso. Entre elas estão Nathalia Arcuri, Patrícia Lima, Manuela Bordasch e Ju Ferraz.

Documentário “O poder da Coragem” da Brene Brown

Manuela Bordasch, fundadora e CEO do Steal the Look, recomenda o livro “A Coragem de Ser Imperfeito”, da Brene Brown, que aborda questões relacionadas à aceitação da imperfeição, autocuidado, vulnerabilidade e amor próprio. Ela também recomenda o documentário “O Poder da Coragem”, também da Brene Brown, disponível na Netflix, que trata sobre a importância de termos coragem para enfrentar a vida.

Livro: “ A coragem de ser imperfeito” da Brene Brown

Nathalia Arcuri, fundadora e CEO da Me Poupe!, indica o livro “Nós, Mulheres”, de Rosa Monteiro, que conta a reivindicação do papel feminino nos principais avanços da humanidade através da biografia de suas protagonistas.

Livro: “Nós, Mulheres”, da Rosa Monteiro Nathalia Arcuri, fundadora e CEO da Me Poupe!

Patrícia Lima, fundadora da Simple Organic, recomenda o livro “A Estratégia do Oceano Azul”, de W. Chan Kim e Renée Mauborgne, que ensina a explorar mercados que ainda não são super competitivos, buscando coisas que não foram feitas ainda.

Livro: “A Estratégia do Oceano Azul” do W. Chan Kim e Renée Mauborgne Patricia Lima | Fundadora da Simple Organic

Daniela Manique, presidente América Latina do Grupo Solvay (Rhodia), indica a autobiografia “Minha História”, de Michelle Obama, que relata sua trajetória desde a infância até a chegada à Casa Branca, e o filme “Radioactive”, de Marjane Satrapi, que conta a história de Marie Curie e sua importância para a ciência.

Filme: Radioactive, da Marjane Satrapi Livro: A autobiografia “Minha História”, da Michelle Obama Daniela Manique, presidente América Latina do Grupo Solvay (Rhodia)

Tatiana Muszkat, Diretora Institucional e Marketing na You,inc, recomenda o livro “As vencedoras”, de Laetitia Colombani, que conta a história de uma mulher que enfrenta a depressão e, por sugestão do seu terapeuta, começa a trabalhar com mulheres em risco de exclusão social. Tatiana também indica a série “As leis de Lídia Poët”, que se passa na Itália do século 19 e mostra a luta de uma aspirante a advogada contra o sexismo da época.

Série: As leis de Lídia Poët Livro: As vencedoras de Laetitia Colombani Tatiana Muszkat, Diretora Institucional e Marketing na You,inc.

Emily Ewell, CEO e cofundadora da Pantys, recomenda a série “Genius”, disponível no Star+, que acompanha não apenas a parte visível da vida de grandes gênios da humanidade, mas também o lado pessoal e holístico dessas personalidades. Ela também indica o livro “O Dilema da Inovação”, de Clay Christensen, que formou sua visão de inovação disruptiva e o poder da tecnologia.

Livro: O Dilema da Inovação Série: Genius, série disponível no Star+ Emily Ewell, CEO e cofundadora da Pantys

Já Susanna Marchionni, co-fundadora e CEO da Planet Smart City, sugere o livro “A arte da guerra”, de Sun Tsu, como uma dica de vida pessoal para mulheres, e a série “Game of Thrones”, da HBO, que, apesar de ter muitos protagonistas homens, tem rainhas fortes e donas de si.

Uma série: Game of Thrones Um livro: A arte da guerra, de Sun Tsu Susanna Marchionni – Co-fundadora e CEO da Planet Smart City



Por fim, Luanna Toniolo, fundadora da TROC, indica o livro “De princesa a rainha da moda”, biografia de Diane Von Furstenberg, que conta a história de sucesso da estilista e empresária.

Um filme: Erin Brockovich Um livro: De princesa a rainha da moda Luanna Toniolo – Fundadora da TROC

Essas mulheres de sucesso são um exemplo para outras mulheres que buscam trilhar um caminho empreendedor e inspiram a lutar pelos seus ideais. As dicas de livros e filmes/series de empreendedorismo recomendados pelas CEO’s são inspiradoras e podem ajudar outras mulheres a construírem caminhos de sucesso em suas próprias carreiras.