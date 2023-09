CEO de rádio comenta transição para o digital: “Nunca o vimos como inimigo”

A rádio FM O Dia está se consolidando em todas as plataformas digitais como uma das gigantes do segmento

A FM O Dia, popular rádio carioca sempre foi uma rádio com enorme conexão na vida dos seus ouvintes, então não tinha por que no digital ser diferente. A rádio, que figura no ranking das mais ouvidas, está se consolidando em todas as plataformas digitais como uma das gigantes do segmento. Tuka Carvalho, CEO da FM O DIA, falou sobre o sucesso do desempenho da rádio no mercado online.

Tuka Carvalho, CEO da FM O Dia

“Vejo que a grande diferença nossa para algumas rádios foi que nunca vimos o digital como inimigo, sempre pensamos nele, como um aliado. E hoje o resultado está aí, a FM O Dia com uma presença gigante em todas as plataformas, se consolidando não só como a maior e mais relevante rádio do Brasil, mas também como a maior produtora de conteúdo do nosso segmento”, disse Tuka.

FM O Dia passou por transição para o digital

Créditos: Divulgação

O empresário destacou que sua equipe é o principal fator para a rádio se manter na liderança todo esse tempo e ainda conseguir estar sempre inovando e quebrando os próprios recordes. “Tem inúmeros fatores que poderiam ser mencionados, como já citado acima, da nossa presença no digital. Mas elencando apenas um fator, com certeza seria o time que temos aqui na N1. Realmente aqui temos a seleção brasileira do rádio. E qualquer outro motivo a ser citado só é possível de acontecer devido ao material humano que temos aqui na N1”, destacou o empresário, que também comanda o podcast “Bulldog Show” no YouTube.