CEO da OVD Realty, Ricardo Oliveira, afirma que Orlando tem o metro quadrado mais acessível da Flórida

Ricardo Oliveira, CEO da OVD Realty, em seu empreendimento em Orlando na Flórida

Conhecida como um dos destinos favoritos para passar férias, Orlando também se destaca quando o assunto é morar nos Estados Unidos. A cidade fica no ensolarado estado da Flórida, que é o segundo estado com maior taxa de crescimento populacional do país. Ricardo Oliveira ressalta as vantagens de morar na cidade. “Tem o melhor custo-benefício no preço de metro quadrado para casas na Flórida. Excelente escolas públicas e particulares. Tem também a parte de férias, fica próximo da Disney. Tem toda a parte de compra, outlets, shoppings e restaurantes”.

“A alta valorização do imovél, a parte da blindagem patrimonial, o brasileiro que for comprar na Flórida, comprará em dólar, uma economia estável e com uma valorização que vai variar de 5% até 15% ao ano”, explica Ricardo Oliveira.

O CEO da OVD Realty tem mais de 18 anos de experiência no mercado como consultor e investidor imobiliário e explica a facilidade de morar no país. “Atualmente, o processo de aquisição de imóveis nos Estados Unidos é muito simples e fácil de se efetivar, principalmente quando existe a assessoria de alguém que conheça bem o mercado imobiliário e a região”.

Até mesmo os famosos escolheram investir na região, é o caso de Larissa Manoela, Silvio Santos e Luciano Camargo, irmão e dupla sertaneja de Zezé. Esses famosos possuem propriedades em Orlando, que foi o município considerado o segundo com crescimento mais acelerado dos Estados Unidos de acordo com o ranking da renomada revista Forbes.

A cidade fica no ensolarado estado da Flórida, que é o segundo estado com maior taxa de crescimento populacional do país

Realizar o sonho de comprar uma casa na cidade não é algo exclusivo só para artistas, apesar de ser um famoso destino turístico (o número 01 do mundo) o custo de vida da região é muito acessível comparado com o restante do país. Há quem diga que comprar imóvel em Orlando é mais barato do que em muitas áreas do Brasil.

Existem também vantagens financeiras em adquirir um imóvel na cidade. “A alta valorização do imovél, a parte da blindagem patrimonial, o brasileiro que for comprar na Flórida, comprará em dólar, uma economia estável e com uma valorização que vai variar de 5% até 15% ao ano”, explica Ricardo Oliveira.

O CEO da OVD Realty apresenta um novo empreendimento atualmente em lançamento que já é considerado por ele uma excelente oportunidade. Trata-se do Visions Orlando um Luxury Vacation Resort. “Sendo broker e investidor imobiliário, poucas vezes estive tão motivado com a qualidade e atratividade de um lançamento como o Visions Orlando enaltece”.

Ricardo Oliveira, CEO da OVD Realty, em seu empreendimento em Orlando na Flórida

“Nós não oferecemos a simples venda do imóvel, nós fazemos a solução de investimento para o cliente. Analiso o perfil do cliente, vejo o potencial de compra, o potencial de investimento e vejo qual é o melhor custo-benefício para ele. Se caso não tiver o perfil dele no momento, a gente aguarda e assim que ele se encaixar no perfil de investimento que seja mais viável, mais lucrativo, seguro, sólido e que tenha liquidez, aí oferecemos o produto para o cliente”, exemplifica o especialista.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A diretora de vendas da construtora UNCG do empreendimento, Stacy Burges, acredita que o Visions Orlando atende os requisitos dos brasileiros e tem tudo para agradá-los. “Oferecemos arquitetura ultra moderna, excelentes opções de lazer e acabamento, do jeito que o brasileiro gosta! Além da zona comercial Dreams, temos o Club House com concierge 24h com diversos espaços recreativos que incluem desde golfe até opções de alta gastronomia, além do Water Deck com opções para adultos e crianças”, descreve.

á lançar em breve mais novidades juntamente com a OVD Realty para quem quer investir no sonho americano na Flórida. Além do Visions Orlando a construtora já prepara o próximo lançamento com a OVD Realty igualmente interessantes, o “The Flats Orlando” localizado no coração de Orlando

Ricardo Oliveira também explica toda parte assessoria que é oferecida para seus clientes. “Caso ele queira fazer uma mudança para o Estados Unidos nós vemos a parte imigratória, de vistos, com indicação de advogados, aconselhamento contábil, a parte de abertura de empresas. A parte de escola, faculdades, toda qualificação do cliente, abertura de conta de águas, luz, gás e seguro saúde. Tudo que é preciso para cliente começar como investidor e para sua futura moradia também”

Além do Visions Orlando, o investidor imobiliário anuncia que a construtora UNCG irá lançar em breve mais novidades juntamente com a OVD Realty para quem quer investir no sonho americano na Flórida. Além do Visions Orlando a construtora já prepara o próximo lançamento com a OVD Realty igualmente interessantes, o “The Flats Orlando” localizado no coração de Orlando e mais uma surpresa na área de Miami na região da Brickell no centro de Miami. “Eu não poderia estar mais satisfeito com essa parceria promissora”, finaliza.