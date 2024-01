CEO da Mynd, Fátima Pissara, declara que devido às ameaças de morte, conteúdo da empresa teve que ser retirado do ar

Em entrevista concedida ao jornal Meio & Mensagem, empresária diz que está sofrendo diversos ataques, mas que ainda não perdeu contratos

A CEO da Mynd, Fátima Pissara, concedeu na tarde desta quinta-feira (4), uma entrevista à jornalista Thaís Monteiro do jornal Meio & Mensagem (veículo destinado ao mercado publicitário), na qual se manifesta sobre as fake news e sobre as ameaças que ela e a família vem recebendo. Além disso, por meio de um comunicado oficial, a Mynd negou o seu envolvimento com os posts que não sejam patrocinados nos perfis que compõem o projeto Banca Digital.

“São oportunistas, cada um no seu quadrado de oportunismo, que usaram um fato tristíssimo, que foi a morte de uma menina, para interesses pessoais. Cada um no seu nível e no seu propósito”, alegou Fátima.

Vale ressaltar que o fato citado pela CEO da Mynd, foi sobre o suicídio da jovem Jéssica Vitória Canedo após a viralização da fake news com o seu nome que a atrelava a um suposto relacionamento com o youtuber e humorista Whindersson Nunes. Fátima afirmou que o perfil Garotx do Blog, que foi o primeiro a postar as supostas conversas, foi afastado da Banca Digital e que está sendo investigado pelos órgãos competentes, mas que caso seja absolvido voltará a fazer parte do casting da empresa.

“O que não tem #publi, a Mynd não interfere, não olha, não edita, nem fica sabendo. Eu nem sei o que as pessoas postam”, declara a CEO. Ela também completa dizendo que “não pensamos se essa pessoa pode soltar uma fake news ou não. Nós não somos julgadores. Esses perfis, desde que assinaram o contrato, garantem que seguem as regras e legislação brasileira criminal, cível e tudo mais”.

Sobre os impactos gerados sobre ela e sobre a empresa após a polêmica, a empresária destaca: “Tiramos o site do ar porque estávamos tomando cerca de cinco mil ataques por minuto. Eram tentativas de hackeamento para colocar mensagens. Fechamos os perfis porque estamos recebendo ameaças de morte. Eu recebi e ainda estou recebendo ameaças de morte, assim como meus filhos estão recebendo ameaças de morte. Pedi para meus filhos fecharem as redes sociais, assim como meus familiares, colaboradores da Mynd. Familiares de colaboradores da Mynd estão sendo ameaçados de morte. Estamos fazendo um monitoramento de postagens nos perfis, até o momento, não houve cancelamento de job. Até agora, não. As marcas estão pedindo esclarecimento e estamos dando esse esclarecimento que as notícias não são verídicas. Estamos respondendo aos que estão questionando: que os ataques são mentirosos e não interferimos no editorial. 100% do nosso faturamento é baseado em contratos com marcas que são idôneas e éticas”.