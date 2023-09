CEO da BomChá Records resgata jovens das drogas e do crime

“Meu propósito é incentivar e direcionar as crianças e adolescentes que estão se perdendo nas drogas e pro crime para uma vida de sonhos e realizações” afirma Revan Lopes

Dono de uma das maiores produtoras de trap do Brasil, Revan Lopes, de 35 anos, é o fundador da “BomChá Records”, que tem como objetivo de vida resgatar as pessoas dos maus caminhos e das tentações de uma vida. Ele afirma: “Minha ideia é atingir a todas gerações, públicos com uma mensagem para edificar. Palavras com fundamento que fale sobre a vida daquelas pessoas, para que falar de cordão de ouro se não é essa a realidade delas hoje”, pontua Revan.

Revan Lopes, fundador da BomChá Records

O empresário que abriu sua gravadora em 2017, além de realizar seu sonho de infância de trabalhar com música, rapidamente viu a oportunidade de atingir as pessoas e recuperar muita gente para uma condição melhor.

Revan e equipe durante gravação

Créditos: Divulgação

Juntamente do seu projeto musical, Revan tem o “Ministério Ide” que é sua principal ferramenta de ajuda ao próximo, atuando nas comunidades e eventos da gravadora com palestras, trabalhos sociais em ONGs no Brasil e em Moçambique na África, segundo o produtor “90% de toda renda da gravadora com músicas, eventos e patrocinadores vai para o projeto do Ministério Ide”.

A ideia do produtor em seus festivais é separar um momento para o ministério atuar. Revan entra junto com a banda e dá um testemunho próprio de vida para aconselhar e entregar palavras de incentivo para seu público enxergar a possibilidade e procurar uma vida melhor, “todos eventos que tem da gravadora, tem um período de uma hora em que o ministério entra para eu ministrar e entro com uma palavra de libertação”, conta Revan.

Um de seus principais artistas, Izaías Cadimo é a prova viva que o trabalho feito pela BomChá junto do Ide tem dado muitos resultados positivos. Izaias ou Cadimo como hoje é conhecido, era morador de rua e estava numa situação muito difícil, mas com a ajuda de Revan com seu projeto social através da música e do talento puro do jovem trapper, conseguiram fazer o jogo virar e hoje o artista é um dos maiores sucessos do trap no Brasil indo contra as estatísticas e mostrando como a música salva! “A geração de hoje precisa de amor e de acolhimento, sem julgar ninguém”, aponta o profissional.

Diferente de outras gravadoras de trap, Revan além de viver o sonho de seus artistas, também quer lidar com a cabeça de seu cliente que muitas vezes vem de um ambiente hostil e precisa desse auxílio para lidar com a fama, pressão e a vida do artista no geral. “Procuro trabalhar o interior do meu artista, mostrar que o amor supera o ódio. Procuro criar mais sabedoria para passar para os meus clientes que são como filhos para mim.” enfatiza o empresário.