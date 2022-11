Centro de Robótica do Hospital Nove de Julho completa uma década e milhares de cirurgias de sucesso

Unidade pertence à Dasa, a maior rede de saúde integrada do Brasil



O Centro de Robótica do Hospital Nove de Julho completa, neste ano, uma década de procedimentos cirúrgicos de sucesso, em São Paulo. A unidade pertence à Dasa, a maior rede de saúde integrada do Brasil.

Atualmente, o local conta com dois robôs cirúrgicos, duas salas para cirurgia robótica, entre elas a Sala Inteligente, que permite a realização de cirurgias em sequência, e ainda um curso de capacitação, por meio de uma plataforma completa de treinamentos em cirurgia robótica, que permite capacitar profissionais de todo País.

Legenda: Centro de Robótica do Hospital Nove de Julho completa dez anos, em São Paulo (Foto: Divulgação)



Entre as especialidades beneficiadas com o uso tecnológico está a urologia que teve mais de 70% das cirurgias realizadas nos últimos 10 anos. O urologista do hospital e referência em cirurgia robótica na América Latina, Rafael Coelho, destacou que o procedimento tem sido procurado, pois é menos invasivo.

Legenda: Os cirurgiões contam com uma visão ampliada, em 3D e com alta definição (Foto: Divulgação)



Além de reduzir a perda de sangue e oferecer menor risco ao paciente, viabilizando uma recuperação mais rápida do que as cirurgias abertas e laparoscópicas. Na urologia, por exemplo, cresceu 76% entre 2020 e 2021. No ano passado, somando todas as especialidades foram 1.246 procedimentos realizados e, até o dia 06 de novembro deste ano, esse número já chega a 1.088.

Há também benefícios para os profissionais que podem contar com uma visão ampliada, em 3D e com alta definição. A técnica proporciona também a melhoria importante na qualidade do movimento do cirurgião, resultando num procedimento mais elaborado, com resultados oncológicos e preservação máxima de estruturas nobres, como nervos da ereção e musculatura da continência urinária.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Legenda: O espaço conta ainda com uma Sala Inteligente, que permite o rápido deslocamento do médico entre duas salas cirúrgicas (Foto: Divulgação)



Outros procedimentos também contam com o uso de robôs como: na ginecologia (histerectomias, ooforectomia, endometrioses severas e tumores de colo de útero e ovário), oncologia (retossigmoidectomia, tumores de pâncreas e esôfago e colectomia), cirurgias gerais (hérnias abdominais e colecistectomia), cirurgia bariátrica – gastrectomia (sleeve e Bypass) e cirurgias de cabeça e pescoço (tireoidectomia).