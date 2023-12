Centenária Iris K. Bigarella Inspira Gerações com sua Jornada Única

A escritora curitibana compartilha segredos de uma vida plena e desafia conceitos sobre envelhecimento

Aos 100 anos, a renomada escritora Iris K. Bigarella lança um livro que vai além das páginas tradicionais, provocando reflexões profundas sobre o envelhecimento e o sentido da vida. Nascida em Curitiba, Paraná, Iris sempre desafiou convenções desde a juventude, cursando faculdade numa época em que poucas mulheres o faziam.

O livro, intitulado “Chegando feliz aos cem anos – História de uma apaixonante jornada”, não é apenas um relato de dicas comuns encontradas na internet, mas uma exploração profunda do “Ikigai”, o sentido da vida, que, segundo Iris, está presente em todos nós, ainda que muitas vezes escondido nas dobras da existência.

Ao longo de sua vida, Iris mergulhou em estudos que abrangem poesia, história, geografia, antropologia e psicologia analítica. Ela se destacou como autodidata em expressões de arte bi e tridimensional intuitiva, participando de diversas exposições coletivas e individuais.

A obra não apenas compartilha a trajetória da autora, mas desafia o leitor a refletir sobre como encaramos o envelhecimento, nossa visão ao longo do tempo e como desejamos ser tratados pela sociedade. Em uma parte do livro, Iris questiona: “Qual é o sentido da vida? O que esperamos, bem no fundo deste fluir de acontecimentos e esforços?”

Com uma vida repleta de viagens, estudos, defesa do meio ambiente e práticas como ioga e biodança, Iris K. Bigarella emerge como uma voz inspiradora, desafiando estereótipos e incentivando gerações a repensarem o envelhecimento. Seu livro não é apenas uma celebração de seus 100 anos, mas uma oferta de sabedoria atemporal para todos que buscam uma vida plena e significativa.

O livro “Chegando feliz aos cem anos – História de uma apaixonante jornada”, da autora Iris K. Bigarella, está à venda aqui.