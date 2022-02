Cemitério conta com assistência psicológica para apoio às famílias pós-sepultamento

Os serviços da Água Nova Cemitério Parque são referências no país

Localizado em Mococa-SP, o Água Nova Cemitério Parque não abre mão do respeito às famílias que buscam por seu serviço, afinal este é um momento de dor e que deve ser tratado com a devida delicadeza. Com isso, a equipe do local busca sempre inovar nos serviços oferecidos aos familiares que perderam alguém, mantendo sempre o respeito e apoio.

Natália criou o Água Nova Cemitério Parque após perceber que Mococa estava carente de um bom cemitério que proporcionasse o descanso merecido aos falecidos e apoio aos familiares que ficassem



O Água Nova Cemitério Parque se destaca pelo atendimento. A empresária Natália Wadt é a responsável pelo cemitério e conta um dos diferenciais da marca. “Temos uma parceria com uma psicóloga, onde a família elege uma pessoa para traçar junto com a psicóloga um acompanhamento em relação ao luto”, explica.



O cemitério destaca sempre que, independentemente do valor pago por determinada concessão onerosa, todos os serviços são fornecidos com a mesma qualidade



Os familiares escolhem uma pessoa da família para receber a assistência psicológica do cemitério. Esse tipo de serviço mostra o verdadeiro propósito do Água Nova Cemitério Parque, que é proporcionar um momento de paz para o ente querido que se foi e conforto para aqueles que ficaram.



O Água Nova Cemitério Parque foi pensado para ser um cemitério do tipo parque em Mococa



A empresária afirma que essas características são indispensáveis neste momento “este é um diferencial da nossa empresa, que é colocar o conforto dos familiares acima do interesse financeiro”. Natália fala que não abre mão de que a equipe do cemitério esteja totalmente empenhada em receber a família com total zelo, carinho, atenção e respeito.