Cem anos de elegância: FARM Rio e Copacabana Palace criam coleção exclusiva para celebrar o centenário do icônico hotel

A parceria entre a marca carioca e o Copacabana Palace resulta em designs únicos que capturam a essência de um século de luxo à beira-mar. Conheça a coleção que celebra o centenário com estilo e sofisticação

O Copacabana Palace, A Belmond Hotel, celebrou seu centenário em grande estilo, unindo forças com a renomada marca carioca FARM Rio. A parceria resultou em uma coleção exclusiva que encapsula a essência de ambos os ícones da Cidade Maravilhosa.

Inaugurado em 1923, o Copacabana Palace foi concebido como um símbolo brasileiro de luxo à beira-mar, e ao longo dos anos, hospedou personalidades ilustres, desde Brigitte Bardot e a Princesa Diana até os Rolling Stones, Bob Marley, Madonna e Nelson Mandela.

Para comemorar seu centenário, o hotel se uniu à FARM Rio, conhecida por exaltar a cultura, arte e natureza brasileiras por meio de sua estamparia única. A marca desenvolveu dois desenhos exclusivos que capturam a grandiosidade e a tradição do Copacabana Palace.

As peças da coleção estarão disponíveis para compra no site e aplicativo da FARM Rio, bem como nas lojas Casa FARM Ipanema, Casa FARM Harmonia, boutique no Copacabana Palace, Liberty (Londres), Le Bon Marche (Paris) e lojas FARM Rio nos EUA (LA, Miami e NY).

Essa colaboração única representa a fusão harmoniosa entre moda contemporânea e a história rica do Copacabana Palace, proporcionando aos amantes da moda e da cultura carioca uma oportunidade exclusiva de celebrar o legado desses dois ícones. A coleção é uma homenagem aos 100 anos de elegância à beira-mar, destacando a capacidade atemporal de ambos em encantar e inspirar gerações.