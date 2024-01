Celulares x Livros: estratégias para resgatar o interesse da criançada

Como incentivar o amor pelos livros em crianças

Em uma sociedade cada vez mais imersa na tecnologia, conquistar a atenção das crianças para a leitura tornou-se um desafio crescente. O uso excessivo de celulares tem se tornado uma barreira na educação, mas uma jornalista experiente compartilha uma abordagem inovadora para reverter esse cenário.

Durante uma palestra desafiadora para alunos do sexto e sétimo ano, a jornalista utilizou uma estratégia de choque ao confrontar os pequenos com a discrepância entre a média de livros lidos no Brasil e na Finlândia. O objetivo era claro: chamar a atenção para a importância da leitura e seu impacto no aprendizado.

A experiência pessoal da jornalista, filha de livreiros, revela como a imersão na cultura literária desde a infância pode moldar o amor pelos livros. Ela destaca a necessidade de os pais serem exemplos e integrarem positivamente a leitura na vida das crianças, mesmo em tempos de distração digital.

A matéria explora a urgência da desconexão digital, apresentando estratégias práticas para pais e educadores. A jornalista enfatiza que não se trata de proibir o uso de telas, mas de integrar a leitura de maneira positiva, tornando-a uma atividade prazerosa. Ela compartilha sua própria jornada, desde a compulsão pelo celular até a redescoberta das livrarias como espaços encantadores para seus filhos.

Ao final, a mensagem é clara: cultivar o amor pela literatura desde cedo não apenas prepara as crianças para a vida, mas também contribui para um futuro mais promissor. É hora de desconectar para conectar-se às páginas que transformam mentes e corações.