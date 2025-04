Celso Sabino e Tarcísio de Freitas fecham parcerias para o Salão e o Feirão Nacional do Turismo em São Paulo (SP)

O ministro do Turismo, Celso Sabino, e o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, fecharam uma parceria inédita para a realização do Salão e do Feirão Nacional do Turismo: Conheça o Brasil, eventos que se consolidam como importantes vitrines de promoção dos destinos turísticos brasileiros. A reunião que alinhou a iniciativa ocorreu nesta terça-feira (15.04), no Palácio dos Bandeirantes, sede do governo paulista, quando também foram debatidas estratégias voltadas ao fortalecimento do turismo no estado.

Ministério do Turismo e Governo de São Paulo fecham parceria para o Salão e o Feirão Nacional do Turismo. Crédito: JFDiorio/MTur

O governador Tarcísio de Freitas sinalizou apoio aos eventos, que terão realização simultânea, em formato presencial, entre os dias 21 e 23 de agosto, ocupando três pavilhões do Anhembi, na capital paulista. Após esta etapa, o Feirão seguirá de maneira online, com abrangência nacional. Também participaram da reunião a secretária nacional de Políticas de Turismo, Cristiane Sampaio, e o secretário de Estado de Turismo de São Paulo, Roberto de Lucena.

Com o tema “Diversidade, Inclusão e Sustentabilidade no Turismo”, o Salão vai reunir representantes das 27 Unidades da Federação e terá espaços de gastronomia, manifestações culturais, artesanato, experiências imersivas, shows e atividades de comercialização, integrando destinos, produtos e serviços em um grande hub de oportunidades.

Ministro Celso Sabino e governador Tarcísio de Freitas unem forças para promover destinos e impulsionar economia do setor.

O evento busca valorizar ofertas turísticas inovadoras, capazes de proporcionar vivências únicas e transformadoras, como destacou o ministro Celso Sabino. “O Salão Nacional do Turismo 2025 é uma vitrine dinâmica das principais transformações do setor, destacando tendências emergentes, novos comportamentos e preferências dos viajantes, além da evolução tecnológica e social que impacta diretamente a forma de viajar. Com essa parceria com o governador Tarcísio, tenho certeza que os dois eventos serão um sucesso”, declarou Sabino.

O governador Tarcísio de Freitas reforçou a importância do turismo em São Paulo. “O turismo tem uma representatividade muito grande na nossa economia, a gente está falando de 9% do PIB, mais de R$ 300 bilhões por ano. É um setor que vem crescendo, que tem várias dimensões, e essa será uma oportunidade aqui no estado para a gente mostrar tudo isso, divulgar os nossos atrativos e ver o turismo crescendo”, comentou o governador.

O SALÃO – Um dos destaques do evento será o espaço “Experiências do Brasil”, que vai apresentar produtos turísticos alinhados a ações e programas do Ministério do Turismo, como o Rotas Negras, o Conheça o Brasil: Cívico e o fomento ao turismo de base comunitária e à estruturação da RedeTrilhas. A ação tem como critério a presença desses produtos no mercado e a sua conformidade com o Mapa do Turismo Brasileiro, que norteia iniciativas do órgão.

O Salão também abrigará o espaço Cozinha Show do SENAC. O local vai trazer toda a variedade gastronômica nacional, além de discussões no Núcleo do Conhecimento, de um local de shows ao vivo, atividades interativas e uma campanha de comunicação de grande alcance, que envolverá mídias online, offline, influenciadores e ações urbanas na capital paulista e cidades vizinhas.

O FEIRÃO – Paralelo ao Salão, o Feirão do Turismo, voltado à comercialização de produtos e atrativos turísticos nacionais, terá foco na promoção de pacotes turísticos com super descontos para movimentar o mercado interno do país. A ação vai ser viabilizada por meio de uma articulação nacional junto a operadoras, agências de viagem, empresas aéreas e o setor hoteleiro.

“O Salão e o Feirão do Turismo 2025 vão além da promoção de destinos: eles representam um movimento de valorização da identidade brasileira e de estímulo à inovação no setor. Nosso objetivo é ampliar o acesso dos brasileiros ao turismo, fomentar a economia regional e oferecer experiências únicas e inclusivas, alinhadas à Política Nacional de Turismo”, comentou o ministro Celso Sabino.

DEMANDAS DO ESTADO – Na reunião desta terça-feira, também foram discutidas demandas do estado que devem contar com o apoio do Ministério do Turismo. Entre elas, a valorização de 99 destinos de mergulho em São Paulo, a promoção do turismo ferroviário – incluindo um guia recém-lançado na WTM Latin America 2025 – e o desenvolvimento de 4 rotas cênicas no estado. O ministro Celso Sabino destacou, ainda, a possibilidade de instalar uma Escola Nacional do Turismo na capital paulista, bem como dar suporte à qualificação profissional local por meio da Academia de Turismo Estadual.