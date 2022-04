Céline Chevalier, a professora francesa que se dispõe a romper com os clichês e apresentar a França de verdade

Céline é francesa, formada em jornalismo, apaixonada por comunicação, arte e cultura

Céline é francesa, formada em jornalismo, apaixonada por comunicação, arte e cultura. Um exploradora que já viajou por diversos países, ama ter novas experiências, explorar lugares e viver com liberdade e intensidade. Divertida, sorridente e estilosa, tem um carisma que cativa e agrega todos à sua volta.

A concretização desse sonhos vem ganhando forma desde que criou o canal – Os Franceses Tomam Banho – hoje o maior canal de ensino da língua Francesa do Brasil que já conta com mais de 600 mil inscritos e quase 20 milhões de views.

Céline já está no Brasil há mais de 10 anos e aprendeu português em situações do dia a dia e, a partir daí, desenvolveu um método de ensino-aprendizagem, que decidiu aplicar para ensinar francês a brasileiros



O canal já no nome mostra que se dispõe a romper com os clichês e apresentar a França de verdade, dando-lhes a oportunidade de conhecer os franceses de fato e gerarem conexões reais. É também criadora do En France, um curso completo de francês, do zero à fluência, que se tornou para seus mais de 6 mil alunos não apenas um curso, mas uma família.

O desfio atual de Céline é tornar sua marca conhecida nacionalmente ensinado língua e cultura para todos os brasileiros que tenham esse sonho, para isso semanalmente tem postado vídeos novos no YouTube, além de estar presente também no Instagram, Facebook e TikTok.