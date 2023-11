Celebridades e Influencers agitam o Heineken Village no GP de São Paulo

No último final de semana, o Heineken Village se tornou o epicentro das estrelas, com Cauã Reymond, Marina Ruy Barbosa e outros famosos marcando presença no Grande Prêmio de São Paulo de 2023

No último final de semana, o Heineken Village brilhou como o epicentro de entretenimento e sofisticação durante o Grande Prêmio de São Paulo de 2023. Celebridades, influencers e formadores de opinião não apenas prestigiaram o evento, mas também participaram ativamente da experiência.

Nomes como Cauã Reymond, Marina Ruy Barbosa, Ícaro Silva, Gabriel Leone, Pequena Lô, Dani Calabresa, Rafael Cortez e muitos outros desfrutaram do ambiente único proporcionado pelo Heineken Village. Criado em parceria com a organização do Grand Prix São Paulo de F1 e a Red Door Agency, este espaço foi inspirado nos maiores festivais do mundo.

Desde a entrada, os visitantes foram transportados para o emocionante mundo do automobilismo, atravessando um túnel que dava acesso direto ao Heineken Village. No gramado, a estação do Player 0.0 com oito cockpits de simuladores de corrida do circuito de Interlagos permitiu aos visitantes jogar e competir durante os três dias do Grande Prêmio. A adrenalina também estava presente com uma tirolesa de 130 metros de extensão, que cruzava todo o Village a seis metros do chão, proporcionando uma vista incrível do evento.

Uma novidade para este ano foi a inclusão do Heineken 0.0 no cardápio, permitindo que os visitantes desfrutassem de uma bebida sem teor alcoólico. A programação musical também não decepcionou, com DJ’s de renome, como Beto Chuquer, DJ Saulo, Viot, Lily Scott, Dre Guazzelli e Carola, agitando as noites de sexta e sábado. Para encerrar com chave de ouro no domingo, Heavy Love e Lily Scott retornaram ao palco, com a dupla Cat Dealers fechando o Grande Prêmio.

O Heineken Village se consagrou como o lugar onde o glamour das celebridades se encontrou com a velocidade das corridas, proporcionando aos visitantes uma experiência única e inesquecível no GP de São Paulo.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Crédito das fotos | Alê Virgilio