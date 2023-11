Celebridades e colegas de profissão prestigiam Edney Silvestre no lançamento da obra “Segredos de um repórter”

O renomado jornalista e escritor celebrou novo livro com noite de autógrafos no Leblon, Rio de Janeiro

A Livraria da Travessa, no Leblon, foi palco para o lançamento da mais nova obra do jornalista e escritor Edney Silvestre: “Segredos de um repórter”. A noite de autógrafos, que reuniu famosos e admiradores, aconteceu na última quinta-feira (23).

Publicada pela editora Almedina Brasil, a obra reúne as dicas, truques, conselhos, histórias e alguns vexames de um dos melhores jornalistas do Brasil, escalado para cobrir marcos históricos como os atentados de 11 de Setembro e os últimos dias de Saddam Hussein no Iraque.

Renata Ceribelli, Maju Coutinho, Christiane Torloni, Sílvia Pfeifer, Paulo Betti e Mariana Gross estão os rostos conhecidos que prestigiaram o evento.

Com experiência de sobra, Edney reflete sobre o faro jornalístico, a arte de conduzir uma boa entrevista e a necessidade de criar fontes. Ele lista exemplos de perguntas eficazes, explica por que um repórter deve saber mais sobre o entrevistado do que o próprio entrevistado e oferece insights sobre como lidar com as situações imprevisíveis, traiçoeiras e comuns que um repórter enfrenta durante transmissões ao vivo.

Ganhador dos prêmios Jabuti e São Paulo de Literatura, Silvestre conversa com estudantes, jornalistas em início de carreira e profissionais experientes na área, além de escancarar a realidade (nada) glamourosa de quem trabalha de frente para as câmeras.