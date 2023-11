Celebre o Natal à Beira-Mar: Hilton Copacabana oferece jantar exclusivo com Chef Pablo Ferreyra para as Festas de Fim de Ano

Desfrute de uma noite mágica com vista para Copacabana, gastronomia refinada e a presença especial do Papai Noel

As festas de fim de ano estão chegando, e o Hilton Copacabana se prepara para receber seus hóspedes com celebrações exclusivas. Com cinco eventos planejados, o hotel promete uma combinação de gastronomia requintada, vistas deslumbrantes de Copacabana e entretenimento de primeira linha.

1. Jantar de Natal no Restaurante Clarice:

Para a noite de Natal, o restaurante Clarice, localizado no quarto andar do hotel, oferece uma ceia espetacular das 20h à 00h. Com um buffet temático completo, destaque para pratos como peru assado com chutney de manga e bacalhau à lagareiro. A ceia, que inclui bebidas, está disponível por R$ 590 por pessoa.

2. Brunch Natalino no Clarice:

O tradicional brunch natalino no dia 25 de dezembro também acontece no restaurante Clarice, das 13h às 16h. Por R$ 390 por pessoa, desfrute de pratos quentes, ceviche preparado ao vivo e sobremesas em um ambiente encantador com vista para a orla de Copacabana.

3. Réveillon no Clarí Bar e Isabel Lounge:

Para a virada do ano, o Hilton Copacabana oferece duas opções imperdíveis. No Clarí Bar, a festa começa às 20h com ceia e continua com música ao vivo até as 2h. A segunda opção é no Isabel Lounge, no 39º andar, com um DJ comandando a noite. Os ingressos começam em R$ 2.167 e R$ 4.680, respectivamente.

4. Samba, Feijoada e Boas Vibrações em 2024:

O ano novo no Hilton Copacabana começa com uma explosão de sabores e ritmo. No dia 1º de janeiro, o restaurante Clarice oferecerá uma roda de samba e feijoada das 13h às 16h, por R$ 429 por pessoa. Crianças até cinco anos não pagam, e entre seis e 11 anos pagam metade.

5. Estadia de Ano Novo:

Além das festas, o Hilton Copacabana oferece estadias luxuosas a partir de R$ 4.190 + taxas, com café da manhã incluso. Com um mínimo de três noites, os hóspedes também recebem 10% de desconto na compra de uma das festas, sujeito à disponibilidade. Aproveite as atividades de verão na praia durante a estadia.

O Hilton Copacabana se destaca mais uma vez como o destino perfeito para celebrar as festas de fim de ano em grande estilo, combinando elegância, culinária de alta qualidade e experiências memoráveis à beira-mar.

Hilton Rio de Janeiro Copacabana

Av. Atlântica, 1.020 – Copacabana, Rio de Janeiro, RJ – Brasil

Reservas de festas: (21) 99282-8682 (WhatsApp em horário comercial)

[email protected]

Informações festas e hospedagem

Reservas de hospedagem para Réveillon

Reservas de hospedagem: (21) 3501-8000 / (21) 99281-0045