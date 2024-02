Celebre o Dia Internacional da Mulher com o ritmo contagiante de Joelma

Acompanhe o fenômeno “Joelma – Isso é Calypso Tour” no Multishow e Globoplay e sinta a energia da maior performer do Brasil

Em uma homenagem vibrante ao Dia Internacional da Mulher, o Multishow e o Globoplay anunciam a transmissão ao vivo de “Joelma – Isso é Calypso Tour”, marcando a data com um evento musical de peso. A rainha do Norte, Joelma, promete encantar os fãs com uma performance ao vivo diretamente de São Paulo, no próximo 8 de março, a partir das 21h35.

Com um repertório que inclui hits como “A Lua Me Traiu”, “Loirinha”, e o sucesso “Voando Pro Pará”, Joelma convida o público a celebrar a força e o talento feminino em uma noite especial. A turnê, que já arrebatou mais de 3 milhões de pessoas, agora alcançará uma audiência ainda maior, disponível para os fãs no Brasil e no exterior através do Globoplay, além de ficar acessível para os assinantes da plataforma após a apresentação.

Laura Vicente, renomada apresentadora, estará a frente da cobertura deste evento espetacular, trazendo informações exclusivas e todo o calor dos bastidores diretamente de São Paulo. A iniciativa do Multishow e do Globoplay não só celebra o Dia Internacional da Mulher, mas também enaltece a cultura e o talento nacional, projetando a música brasileira para o mundo.

Este evento é uma oportunidade única para admirar a energia e o carisma de Joelma, uma das maiores performers do Brasil, em uma noite que promete ser memorável. Então, marque no calendário: 8 de março, uma transmissão ao vivo para dançar, curtir e se emocionar com o melhor da música brasileira, em uma celebração ao poder e à beleza da mulher. Não perca!