Celebrando uma parceria incrível: CEO da Alignmed® Brasil visita o Centro de Treinamento do São Paulo Futebol Clube

A Alignmed® Brasil anuncia o contrato de licenciamento entre a empresa e o São Paulo Futebol Clube. O CEO da empresa, Dr. Gregory Markarian, teve a honra de visitar o Centro de Treinamento do SPFC para oficialmente comemorar essa parceria.

O acordo de licenciamento entre a Alignmed® Brasil e o São Paulo Futebol Clube representa uma união que celebra o compromisso com a excelência, tradição e os avanços tecnológicos do clube. Como parte dessa parceria, o CEO da Alignmed®, apresentou a nova camiseta postural com a logomarca do Tricolor que irá trazer resultados importantes durante os intensos treinos dos jogadores.

O destaque dessa colaboração é a tecnologia avançada incorporada à camiseta oficial. Ela oferece suporte muscular, correção de postura, conforto e alto desempenho, características essenciais para atletas de alta performance. Esta inovação tecnológica, projetada com base em evidências científicas, representa um grande avanço no mundo dos esportes.

Dr.Gregory Markarian, expressou sua satisfação com essa parceria emocionante: “Estamos honrados em trabalhar com o São Paulo Futebol Clube e em fornecer produtos de alta qualidade que ajudam a melhorar o desempenho dos jogadores e atletas brasileiros. Estamos ansiosos para uma colaboração duradoura e para apoiar o clube em sua busca por sucesso contínuo”.

A Alignmed® Brasil e o São Paulo Futebol Clube compartilham um compromisso com a excelência, e esta parceria promete ser uma jornada emocionante para ambas as partes. Esperamos que essa colaboração traga benefícios significativos para o clube e seus torcedores, oferecendo produtos de alta qualidade que elevam o desempenho esportivo a um novo patamar.

Produtos Alignmed® Brasil

Os produtos da Alignmed® Brasil são feitos para proporcionar uma melhoria na qualidade de vida de seus clientes. A camiseta postural traz mais performance no dia a dia, fazendo com que os consumidores se sintam confortáveis enquanto ativam seus músculos com a resistência necessária.

A Alignmed® é líder mundial na fabricação de roupas de postura e a primeira a ser registrada no Food and Drug Administration (FDA). Com Posture Apparel da Alignmed,® você pode trabalhar para conseguir uma postura melhor e reduzir a dor no pescoço, ombros e costas.

A tecnologia usada pelos produtos Alignmed® Brasil funciona desde o primeiro contato com o corpo. A experiência interativa conta com:

Puxão suave em seus ombros;

Aumento na temperatura corporal devido à ativação dos músculos;

Alívio da dor;

Leve fadiga muscular devido ao aumento da atividade muscular;

Alinhamento correto do corpo;

Performance melhorada; ● Taxa de recuperação mais rápida; ● Maior Mobilidade.

Os benefícios do produto para seus clientes são:

Aumento da força do corpo – cintura para cima;

Aumento a ingestão de oxigênio;

Melhora da mecânica dos ombros;

Melhora a ativação do centro do corpo; ● reduz o desgaste das articulações.

Os produtos Alignmed® Brasil contam com características avançadas como Painéis Powermesh™ ventilados, Mecha de umidade, Proteção antimicrobial, e a tecnologia patenteada NeuroBand®.

Tecnologia NeuroBand®

É a tecnologia patenteada da Alignmed®, que conta com o vestuário desenhado anatomicamente, que geram uma melhoria no equilíbrio muscular e alinhamento da postura corporal.

A terapia passiva é anatomicamente projetada para conectar grupos musculares direcionados com elasticidade dinâmica, em uma sequência cinética. A

NeuroBands® trabalha para aqueles que estão em boa forma física e que sofrem com dores físicas, a qualquer hora do dia, em casa, no trabalho, na academia ou mesmo ao dormir.

A tecnologia NeuroBand® pode ser usada para retreinar posturas inadequadas devido a comportamentos de movimento habituais causados por sessões prolongadas, mensagens de texto, uso de computador ou lesão esportiva. A tecnologia é apoiada por pesquisas sem precedentes, experiência clínica e mais de 200.000 pessoas até o momento que usaram Vestuário Baseado em Evidências como uma opção, ou adjuvante a terapias tradicionais, como medicamentos prescritos, fisioterapia e intervenção cirúrgica.