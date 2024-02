Celebração ao Dia do Tomate: Uma jornada pelos destinos cariocas para degustar o clássico Bloody Mary

Veja onde celebrar o Dia do Tomate com os melhores Bloody Marys no Rio de Janeiro

No dia 1º de fevereiro, o Dia do Tomate é celebrado com uma experiência única para os amantes de drinques no Rio de Janeiro. Em homenagem à fruta versátil, destacamos quatro locais na cidade carioca que oferecem uma variedade de Bloody Marys, o famoso coquetel criado nos anos 1920 por Fernand Petiot em Paris.

Em Ipanema, os restaurantes ViaSete e Nôa se destacam pela composição única do Bloody Mary. Com uma mistura de suco de tomate, vodka, tabasco, molho inglês, suco de limão tahiti, pimenta do reino e sal, a bebida é uma explosão de sabores. Decorada com sal de páprica, cebolinha em conserva, folha de aipo, tomate sweet grape e azeitona verde sem caroço, a iguaria está disponível por R$39.

No coração do Arpoador, o Arp Bar, localizado no hotel Arpoador, oferece uma abordagem única para o Bloody Mary. Com vodka infusionada com tamarindo, suco de tomate, vermute e um mix especial de temperos, a bebida está disponível por R$35, proporcionando uma experiência gastronômica inesquecível.

Já na Barra da Tijuca, o Stilo Restaurante, situado no hotel Laghetto Stilo Barra, apresenta uma versão exclusiva do Bloody Mary. Com vodka, suco de limão, bloody mix, suco de tomate, aipo, cereja e azeitona, a bebida está disponível por R$32, proporcionando uma opção refinada para os apreciadores do coquetel.

Este Dia do Tomate, aproveite a oportunidade de explorar novos sabores e celebrar a tradição do Bloody Mary em diferentes nuances, revelando a riqueza gastronômica do Rio de Janeiro.

Serviço:

ViaSete

Endereço: R. Garcia D’Ávila, 125 – Ipanema

Funcionamento: Domingo a quinta – 12h às 23h

Sexta e sábado – 12h à 0h

Nôa – Gastronomia Costeira

Endereço: R. Garcia D’Ávila, 135 – Ipanema

Funcionamento: Seg a dom das 07h às 22h

Arp Bar – Hotel Arpoador

Endereço: R. Francisco Otaviano, 177 – Ipanema

Telefone: (21) 3600-4041 / WhatsApp: (21) 97156-6589

Horário de funcionamento: Almoço e jantar de segunda a quinta de 13h às 23h, sexta e sábado de 13h à 00h e domingo de 13h às 22h.

Stilo Restaurante

Endereço: Hotel Laghetto Stilo Barra – R. Marcelo Roberto, 65 – Barra da Tijuca

Reservas: 21 99337-2983

Horário de funcionamento: Seg a Dom das 12h às 23h