Ceilândia recebe abertura do 24º Circuito de Quadrilhas Juninas do Distrito Federal

O mês de junho no Distrito Federal é sinônimo de festa e tradição, com o início do 24º Circuito de Quadrilhas Juninas do Distrito Federal e Entorno, que vai agitar a região com o concurso das maiores quadrilhas, muito forró e comidas típicas. O evento, realizado pela Liga Independente de Quadrilhas Juninas do Distrito Federal e Entorno (LINQ-DFE), em parceria com a Secretaria de Cultura e Economia Criativa (Secec) promete ao público espetáculos aprimorados pelos artistas da cultura popular, ao longo de 24 anos de história e tradição. A 1ª etapa do circuito acontece na Praça do Trabalhador, em Ceilândia, nesta sexta (21), sábado (22) e domingo, 23 de junho.

A noite começa com as quadrilhas do Grupo de Acesso às 19h, com o grupo Tico Tico no Fubá, seguido por Espalha Brasa às 19h45. O grupo Chinelo de Couro se apresenta às 20h30, e logo depois, às 21h15, é a vez dos Matingueiros do Sertão. Após intervalo, a festa continua com Vai Mas Não Vai às 22h15, Bamboleá às 23h00 e, fechando a noite, Os Caboclos do Sertão às 23h45.

Quadrilha Amor Junino

Crédito: Tiago Viana

No sábado, o grupo Rasga o Fole inicia as apresentações a partir das 18h, seguido por Amor Junino, Mala Veia e Arraiá dos Matutos, até o intervalo. A programação recomeça às 21h15 com Arroxa o Nó, Caipirada, Xamegar e, encerrando a noite, Coisas da Roça às 23h30.

No domingo, 23 de junho, a festa começa com Fornalha às 18h, seguida por Eita Bagaceira, Pinga em Mim e Formiga da Roça, antes do intervalo. O encerramento do fim de semana fica por conta de Xique Xique, Xem Nhem Nhem e Ribuliço, terminando às 22h45.

Desde o ano 2000 lançando talentos e movimentando a cadeia produtiva por meio da cultura popular, a LINQ-DFE conta com mais de 3500 quadrilheiros, muitos nascidos e criados dentro do movimento. Além disso, a entidade representativa conta com ações que promovem o São João o ano inteiro, por meio de projetos pedagógicos, dentro das escolas do DF.

24º Circuito de Quadrilhas Juninas do Distrito Federal começa nesta sexta (21)

A 1ª etapa do circuito acontece na Praça do Trabalhador, em Ceilândia, nos dias 22 e 23 de junho. A competição continua em Sobradinho, no estacionamento do Estádio Agostinho Lima, nos dias 5 e 6 de julho para o Grupo Acesso e 6 e 7 de julho para o Grupo Especial.

Em seguida, o evento se desloca para o Paranoá, onde o estacionamento da Administração Regional sediará a 3ª etapa nos dias 12 e 13 de julho (Grupo Acesso) e 13 e 14 de julho (Grupo Especial). Finalmente, a 4ª etapa será em Taguatinga, no estacionamento do Estádio Serejão, nos dias 19 de julho (Grupo Acesso) e 21 de julho (Grupo Especial).

24 anos de tradição

Prestes a completar 25 anos da autêntica cultura popular, o Circuito de Quadrilhas Juninas realizado pela Liga é uma celebração da cultura nordestina e uma demonstração do talento e dedicação dos grupos que competem. Cada apresentação é uma explosão de cores, música e coreografias cuidadosamente ensaiadas, refletindo a riqueza das festas juninas brasileiras.

LINQ-DFE conta com mais de 3500 quadrilheiros

Créditos: Divulgação

No Circuito de 2023, o evento reuniu cerca de 30 mil pessoas em média por etapa, evidenciando a importância cultural do evento na região. Além disso, o evento é um importante fomentador da economia criativa, envolvendo diversos setores como alimentação e artesanato, dentre outros.

Márcio Nunes, presidente da LINQ-DFE, ressalta a importância da profissionalização do movimento junino e a capacidade de resistência dos artistas para fazer o verdadeiro São João acontecer no Distrito Federal. “Já caminhamos muito e é lindo ver a força dos nossos quadrilheiros e da cadeia produtiva do movimento. Afinal, somos hoje a maior entidade representativa do movimento junino do Brasil”, celebra.

No Circuito de 2023, o evento reuniu cerca de 30 mil pessoas em média por etapa



Serviço:

Ceilândia recebe o 24º Circuito de Quadrilhas Juninas do Distrito Federal

Onde? Praça do Trabalhador de Ceilândia

Primeira etapa 21 a 23 de junho, a partir das 19h

Redes Sociais: https://www.instagram.com/linqdfe/

Programação:

Sexta-Feira, 21 de junho de 2024

19h00 – Tico Tico no Fubá

19h45 – Espalha Brasa

20h30 – Chinelo de Couro

21h15 – Matingueiros do Sertão

22h15 – Vai Mas Não Vai

23h00 – Bamboleá

23h45 – Os Caboclos do Sertão

Sábado, 22 de junho de 2024

18h00 – Rasga o Fole

18h45 – Amor Junino

19h30 – Mala Veia

20h15 – Arraiá dos Matutos

21h15 – Arroxa o Nó

22h00 – Caipirada

22h45 – Xamegar

23h30 – Coisas da Roça

Domingo, 23 de junho de 2024

18h00 – Fornalha

18h45 – Eita Bagaceira

19h30 – Pinga em Mim

20h15 – Formiga da Roça

21h15 – Xique Xique

22h00 – Xem Nhem Nhem

22h45 – Ribuliço