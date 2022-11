Cedral, Odessa e Santana de Parnaíba são vencedoras do Prêmio Band Cidades Excelentes em ‘Desenvolvimento Socioeconômico e Ordem Pública’

Grupo Band em parceria com o Instituto Aquila promove iniciativa que tem como intuito agradecer e incentivar as boas práticas e gestão que priorizam a qualidade de vida das pessoas

Na última quarta-feira (10), o Prêmio Band Cidades Excelentes reuniu as três cidades de São Paulo vencedoras da categoria “Desenvolvimento Socioeconômico e Ordem Pública”, uma das que integram a iniciativa, criado pelo Grupo Band em parceria com o Instituto Aquila, para agradecer e incentivar a boa gestão e projetos que visem a qualidade de vida das pessoas.

O evento aconteceu no principal estúdio da sede do Grupo Bandeirantes de Comunicação e contou com presenças ilustres de diversos setores da sociedade. Entre as cidades premiadas, estão Cedral (menos de 30 mil habitantes), Nova Odessa (entre 30 e 100 mil habitantes) e Santana de Parnaíba (acima de 100 mil habitantes).

O prêmio de Cedral foi entregue ao prefeito Paulo Ricardo Beolchi de Lucas, pelas mãos de Marcel Henrique Pereira, Diretor Comercial da Band Vale. Já o prêmio de Nova Odessa foi entregue ao vice-prefeito Alessandro Miranda, já que o prefeito Carlos José Schooder não pôde estar presente, pelas mãos de Fernando Roxo, CEO do Grupo Thathi da Band Litoral. Por último, foi entregue o prêmio de Santana de Parnaíba ao prefeito Antônio Marcos Batista Pereira, pelas mãos de Marcos Bianchi, Diretor Executivo da Band Litoral

No próximo dia 30 será a etapa nacional, que vai eleger as três melhores cidades do Brasil, considerando as cinco categorias populacionais, no Centro Cultural do Banco do Brasil (DF).