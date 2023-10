Ceará recebe o Corona Sunsets World Tour Experience em dezembro e encerra a tour mundial do evento

A Cerveja Corona traz formato de festival global inédito e exclusivo para o Brasil com música, arte, sustentabilidade e experiências imersivas na natureza

O primeiro festival mundial da cerveja Corona desembarca no Brasil para fechar sua turnê de estreia de forma inesquecível – nos dias 27, 28 e 29 de dezembro, o Corona Sunsets World Tour Experience chega à praia do Preá, no Ceará, um paraíso natural ideal para quem busca se desligar da rotina das grandes cidades.

Antes da edição brasileira em dezembro, o tour já terá passado por mais de dez países

Para oferecer momentos de conexão com a natureza, a marca da Ambev reinventa o conceito de grandes festivais e convida o público a ir além, celebrando o pôr do sol por meio de experiências imersivas e assistindo a atrações musicais nacionais e internacionais – esse é um formato inédito e exclusivo de evento, que convida as pessoas a aproveitarem o clima de fim de ano para se desconectarem da rotina e renovarem as energias em conexão com a natureza, curtindo uma boa festa na companhia dos amigos e apreciando Corona gelada com limão.

A praia do Preá, localizada no Ceará, será o palco do festival no Brasil

A proposta da marca é criar um formato inédito de festival, unindo o melhor de dois mundos: de um lado, grandes atrações musicais e uma intensa programação cultural; do outro, esporte e atividades de relaxamento e bem-estar que conectam o público à natureza, oferecendo uma experiência inesquecível neste final de ano.

A marca da Ambev também tem como objetivo fortalecer a economia local, fomentando o turismo, gerando empregos na região e reunindo parceiros locais de gastronomia, sempre com uma proposta de alimentação saudável e natural.

Em um paraíso onde a natureza convida a viver a vida do lado de fora e recebe a todos de braços abertos, a sustentabilidade vai estar presente em todos os detalhes – toda a concepção do megaevento se alinha aos valores de Corona, que nasceu na praia e, desde sua origem, se dedica a proteger o meio ambiente da poluição plástica, em especial os oceanos.

É por isso que, além de diversas práticas sustentáveis, a organização do festival vai eliminar todos os plásticos de uso único e descartáveis durante o evento – a cerveja da Ambev foi a primeira marca global de bebidas a receber a classificação de neutralidade em resíduos plásticos, o que significa que ela retira do mundo mais plástico do que produz.

“Corona Sunsets World Tour Experience é uma experiência única e inesquecível, pensada para transformar as pessoas que passam por ela. É uma verdadeira imersão, que convida as pessoas a se sentirem parte da natureza, conectadas com o paraíso e com a essência leve e natural na qual acreditamos”, comenta o Diretor de Marcas Premium da Ambev, Felipe Cerchiari.

“É a primeira vez que fazemos um projeto desse tipo, com uma turnê global que foi um grande sucesso ao longo do ano, reconhecido como um dos maiores festivais do mundo – ter o Brasil encerrando essa jornada com chave de ouro, com uma energia que só se vê por aqui, é o jeito perfeito de fechar o ano de 2023 e começar um próximo ciclo muito mais consciente e em conexão com o que realmente importa”, conclui.