Ceará Global 2021, evento voltado para a internacionalização do estado começa nesta quinta-feira (14)

Começa nesta quinta-feira (14) o Ceará Global, maior evento voltado para a internacionalização do estado. O evento será realizado nos dias 14 e 15 de com o tema “Clusters”. A cerimônia de abertura acontece às 14 horas e contará com a participação do governador do Ceará, Camilo Santana, do presidente da Câmara Brasil Portugal no Ceará, Eugênio Vieira, do presidente da Fiec, Ricardo Cavalcante, do presidente da Fecomércio-CE, Luiz Gastão, dentre outras autoridades.

Assim como ocorreu em 2020, as palestras e apresentações desta edição serão em formato online, com transmissão ao vivo. A edição deste ano irá destacar os clusters de negócios do Ceará, as oportunidades para o comércio exterior e a atração de investimentos para o Estado, sobretudo na região do Complexo Industrial e Portuário do Pecém.

O evento contará com a participação de grandes nomes do mercado como Chieko Aoki, fundadora e presidente da rede Blue Tree Hotels; Guilherme Paulus, fundador da CVC; e José Roberto Nogueira, CEO da Brisanet. A programação também inclui um debate sobre a agenda de desenvolvimento sustentável e painéis sobre novas economias e mercados estratégicos para o Ceará.

“O Ceará se destaca pela localização geográfica e excelente infraestrutura portuária e aeroportuária. Esse ambiente traz boas perspectivas econômicas e favorece a atração de investimentos”, diz Mônica Luz, CEO Muvon, coordenadora do Ceará Global 2021 e representante do Comitê Gestor do Ceará Global.

Esta é a quinta edição do Ceará Global. A iniciativa, promovida pela Câmara Setorial de Comércio Exterior e Câmara Brasil-Portugal no Ceará, reúne empreendedores, investidores, entidades de classe e representantes do poder público.