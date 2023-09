CCXP23 Anuncia Presença de Mark Williams, o Patriarca Weasley da Saga Harry Potter

Os fãs brasileiros da saga Harry Potter têm um motivo especial para comemorar neste ano. A CCXP23 (Comic Con Experience 2023), o maior festival de cultura pop do mundo, anunciou hoje a presença do renomado ator britânico Mark Williams, conhecido por interpretar o icônico personagem Arthur Weasley, pai de Ron Weasley, nos filmes da franquia.

O evento, que ocorrerá entre os dias 30 de novembro e 3 de dezembro, no São Paulo Expo, está preparando uma experiência única para os admiradores do mundo bruxo. Mark Williams estará presente nos dias 2 e 3 de dezembro, e sua agenda de atividades, que inclui participação no Palco Thunder e sessões de Fotos & Autógrafos, será divulgada futuramente pela organização.

Essa não é a primeira vez que Mark Williams é anunciado para a CCXP. Ele estava previamente confirmado para a edição de 2019, mas, devido a compromissos profissionais, precisou adiar sua participação na época.

Com uma carreira cinematográfica que se estende por mais de três décadas, Mark Williams não é apenas reconhecido por seu papel em Harry Potter. Ele também fez parte de séries de sucesso, como “Doctor Who,” “101 Dálmatas” e “Red Dwarf.”

Desde 2013, o ator dá vida ao protagonista Padre Brown na série “Father Brown,” produzida pela BBC e baseada nos contos do escritor G. K. Chesterton. A série tem sido um grande sucesso de audiência no Reino Unido e conta com 10 temporadas disponíveis no catálogo da Prime Video. Uma nova temporada está prevista inicialmente para o primeiro bimestre de 2024.

Roberto Fabri, VP de Conteúdo e Marketing da CCXP, comentou sobre a expectativa dos fãs brasileiros: “Os fãs brasileiros sempre demonstraram muito carinho e apoio à franquia Harry Potter, e estamos muito ansiosos para finalmente trazer um ator que marcou a vida de tantas pessoas. É o nosso presente para todos os amantes do mundo bruxo. Tenho certeza que será incrível.”

Mark Williams se junta a uma lista de grandes nomes já confirmados para a edição de 10 anos da CCXP, que inclui Tyler Hoechlin, Lana Parrilla, Junji Ito e Bruce Dickinson. Mais anúncios estão previstos para os próximos meses.

A CCXP23 é um evento imperdível para os fãs de cultura pop, e a presença de Mark Williams promete torná-la ainda mais especial. Para obter mais informações sobre a CCXP23, incluindo ingressos e a lista completa de artistas confirmados, acesse o site oficial do evento https://www.ccxp.com.br/ .

Dúvidas e solicitações comerciais podem ser enviadas para [email protected].

Não perca a oportunidade de vivenciar esse encontro mágico com o eterno Arthur Weasley em dezembro!