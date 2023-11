CCXP Anuncia Painel Épico: Mamonas Assassinas – O Filme!

Diretor, elenco e bastidores se reúnem para revelar detalhes exclusivos

Na edição histórica da CCXP23, o Palco Thunder será palco de um encontro marcante: o painel dedicado ao tão aguardado “Mamonas Assassinas – O Filme”. O evento, que acontece no dia 3 de dezembro, trará não apenas a presença do diretor Edson Spinello, mas também reunirá todo o elenco, incluindo os artistas que dão vida aos icônicos integrantes da banda.

Entre os confirmados, destaca-se o retorno de Ruy Brissac, conhecido por sua interpretação marcante do vocalista Dinho no musical sobre os Mamonas Assassinas. Rhener Freitas assume o papel do baterista Sérgio Reoli, enquanto Adriano Tunes e Robson Lima encarnam o baixista Samuel Reoli e o tecladista/percussionista Júlio Rasec, respectivamente. Bento Hinoto, por sua vez, traz uma conexão pessoal ao interpretar seu tio Bento, responsável pela guitarra na vida real.

O painel não se limita ao elenco principal, contando com a presença de Fernanda Schneider, atriz e influenciadora, que desempenha o papel da namorada de Dinho, e Jéssica Córes, como Bárbara, companheira de Sérgio Reoli. Além disso, Heitor Taddeo Ramaglio, figurinista, e Lucas Martins, maquiador e caracterizador, compartilharão insights sobre o processo de criar visualmente essa narrativa tão esperada.

Segundo Roberto Fabri, VP de conteúdo e marcas da CCXP, o filme tem um apelo massivo com o público brasileiro, dada a influência duradoura dos Mamonas Assassinas. “Prometemos um painel animado e cheio de novidades para os fãs que aguardam ansiosos o lançamento do filme, previsto para 28 de dezembro.”

Em meio a outros grandes nomes confirmados para a 10ª edição da CCXP, que inclui homenagem à Xuxa e a presença de astros como Zack Snyder, a participação do elenco de “Mamonas Assassinas – O Filme” promete ser um dos momentos mais memoráveis do evento, reforçando a celebração da cultura pop em suas diversas formas.

Para obter outras informações sobre o evento, como ingressos e conferir os artistas anunciados até o momento, basta acessar o siteLink.

Serviço CCXP:

Datas: de 30 de novembro a 3 de dezembro de 2023.

Local: São Paulo Expo

Rodovia dos Imigrantes, 1,5KM – São Paulo/SP

Horário de funcionamento do evento:

SPOILER NIGHT (29/11/2023): das 18h às 21h*

Quinta-feira (30/11/2023): das 12h às 21h

Sexta-feira (01/12/2023): das 12h às 21h

Sábado (02/12/2023): das 11h às 21h

Domingo (03/12/2023): das 11h às 20h

*Apenas para imprensa, convidados e clientes que adquiriram as credenciais Epic Experience, Full Experience e Unlock.