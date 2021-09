CCBB Brasília abre suas portas para a exposição ”Egito Antigo: Do Cotidiano à Eternidade”

Mostra exibe o acervo do Museu Egípcio de Turim, na Itália, até 31/10

Seguindo todos os protocolos sanitários devido a pandemia da Covid-19, o CCBB Brasília (Centro Cultural Banco do Brasil) abre suas portas, gratuitamente, até 31 de outubro, para a exposição ‘Egito Antigo: Do Cotidiano à Eternidade’. Mostra na qual reúne 140 peças da cultura egípcia, que manteve parcialmente os mesmos modelos religiosos, políticos, artísticos e literários por três milênios, todos vindos do acervo do Museu Egípcio de Turim, na Itália. A Exposição está dividida em três seções: Vida Cotidiana, Religião e Eternidade.

Vida Cotidiana, através de vídeos e imagens mostrando pinturas, escritos, adereços e objetos, entre outros artefatos, transportam o público para o modo de vida da civilização egípcia. A seção é representada pela cor amarela em homenagem ao Sol, pois quando os primeiros raios de luz do astro surgiam no horizonte, o dia começava no Egito Antigo.

Religião ilustra a relação dos egípcios com sua Fé e com o sagrado, inclusive muitos deuses assumiam a forma de um animal. Nos templos de sacerdotes, um animal associado a um deus poderia ser considerado sua encarnação e, se morresse, seria mumificado e poderia ser deixado como oferenda. A seção tem a cor verde como representação, pois está ligado intimamente ao renascimento.

A cor azul representa a seção Eternidade, aborda as tradições funerárias e a vida após a morte. Representa o ritual de mumificação que os egípcios tinham costume, significando que era considerada uma proteção do corpo para continuar a vida após a morte. O azul foi escolhido pois é a cor lápis-lazúli, mineral precioso valorizado pelos egípcios.

A exposição ainda conta com esculturas, pinturas, amuletos, objetos litúrgicos e uma múmia humana da 25ª dinastia. É um ótimo programa para a família e o enriquecimento da cultura sobre os primeiros povos que habitaram nossa Terra.

O Centro Cultural Banco do Brasil Brasília se localiza no Setor de Clubes Esportivos Sul, Trecho 2, Lote 22 – Asa Sul, Brasília. De terça a domingo das 09h15 às 19h, mediante agendamento pelo app Eventim ou site www.eventim.com.br.