CCBB Brasília recebe exposição “Brasilerô” do artista Marcos Hermes, com registro fotográfico de trinta anos de música brasileiras

A ação conta com patrocínio da Funarte e atende todos os estilos e curvas de criação; Hermes apresenta uma seleção de 100 fotografias com registros históricos e únicos de artistas nacionais

Com patrocínio da FUNARTE (Fundação Nacional de Artes), a exposição fotográfica “Brasilerô”, a partir da próxima quinta-feira (15), no Centro Cultural Banco do Brasil, em Brasília. A exposição apresenta toda a diversidade do cenário música, em um ambiente acessível para pessoas com deficiência.

O fotógrafo afirmou que a música faz parte do DNA da cultura brasileira (Foto: Divulgação)



A mostra conta com uma seleção de 100 fotos originais e autorais de Marcos Hermes, um dos mais renomados fotógrafos musicais do Brasilm sua obra abrange 33 anos de registros de shows, capas de discos, bastidores, vida pessoal e ensaios exclusivos de diversos artistas.



A exposição é inspirada no livro homônimo, lançado por Marcos Hermes em 2018, e apresenta ao público fotografias de momentos muito particulares, como os bastidores do “Acústico MTV” de Cássia Eller, a nova cena do hip hop nacional, o último show de Tim Maia, o encontro de Zeca Pagodinho com Maria Bethânia, a banda Bala Desejo – vencedora do Grammy Latino 2022 – Elza Soares, Pabllo Vittar, Gal Costa, Sepultura e muitos outros, além do registro exclusivo da apresentação final da carreira de Milton Nascimento em sua turnê “Última Sessão de Música”, que Marcos acompanhou com exclusividade em todos os shows pelo mundo.

A medida é uma forma de valorizar a cultura nacional e aproximar o público da arte (Foto: Divulgação)



“Para mim, será um momento especialíssimo, já que a diversidade musical e visual da nossa música precisava ser mostrada ao público de Brasília de forma livre, autêntica. Quero que todos entendam que nossa música representa o DNA da cultura brasileira, e nada melhor do que um olhar autoral e sem barreiras. Aliás, tive o privilégio de assinar essa curadoria sem qualquer limite, tudo absolutamente honesto e livre”, destacou o fotógrafo.



As obras ficarão disponíveis para visitação até o dia 14 de dezembro de 2023. O acesso à exposição é gratuito e, para que a população tenha a oportunidade de acesso perene às imagens singulares de Marcos Hermes, com sua alta relevância histórica dentro da cultura musical brasileira, as fotografias expostas serão doadas ao acervo permanente da FUNARTE ao término do evento.

O público poderá conferir a mostra até o dia 14 de fevereiro de 2023 (Foto: Divulgação)



O acesso à exposição no CCBB – Brasília é totalmente inclusivo: cada fotografia trará ao seu lado um QR Code que leva a um vídeo com a descrição em Libras e à audiodescrição de cada obra. A exposição terá monitores especializados para visitas de grupos portadores de deficiências, com agendamento. A exposição é uma realização do Grupo Prismma, Casa da Cultura André Sampaio e Tudo Certo Produções.