CCBB Brasília abre as portas para a Mostra de Cinema Infantil

Evento gratuito apresenta mais de 50 filmes e atividades culturais para toda a família

O Centro Cultural Banco do Brasil Brasília (CCBB) abre suas portas para uma jornada cinematográfica única destinada a crianças e suas famílias. De 12 de outubro a 19 de novembro, a Mostra “Um Giro pelo Mundo – Navegando no Cinema Infantil” promete encantar o público com uma programação diversificada que inclui a exibição de mais de 50 filmes de 9 países diferentes, atividades culturais e oficinas, tudo com entrada gratuita.

Giro pelo Brasil – filme Napo (2021). Crédito: foto de acervo do filme

O objetivo da mostra é conectar pessoas por meio da narrativa cinematográfica e estimular a experiência audiovisual desde a infância. Os filmes exibidos provêm de países como Suíça, Espanha, França, Portugal, Alemanha, Austrália, Itália, Argentina e, é claro, do Brasil. A curadoria selecionou produções que oferecem um olhar único e enriquecedor sobre o mundo do cinema infantil.

Giro pela França – filme Calamity (2020). Crédito: foto de acervo do filme

O tema central desta edição é “tolerância”, uma oportunidade para as crianças explorarem conceitos como diversidade, inclusão, respeito ao próximo e ao meio ambiente. A curadora Carina Bini enfatiza a importância desse enfoque: “A temática escolhida é uma oportunidade para as crianças explorarem temas como diversidade, inclusão, respeito ao outro e ao meio ambiente, buscando inspirar crianças e jovens espectadores a valorizar a aceitação e a compreensão mútua, independente das diferenças culturais, sociais ou individuais.”

A curadora Carina Bini

A programação da mostra seguirá um roteiro bem definido. Na primeira semana, dedicada ao Dia das Crianças (de 12 a 15 de outubro), haverá duas sessões diárias, às 11h e às 14h. Nas semanas seguintes, as sessões ocorrerão aos sábados e domingos, continuando até o dia 19 de novembro.

Giro pela Austrália – curta Jarli (2021). Crédito: foto de acervo do filme

As animações são destaque na mostra, incluindo produções brasileiras como “Tuca, o Mestre Cuca,” de Santa Catarina, e o premiado curta paranaense “Napo.” Além disso, o longa gaúcho “As aventuras do avião vermelho,” inspirado na obra de Érico Veríssimo, também estará em exibição. Outras produções nacionais incluem “Fábulas Tortas,” uma animação baseada no livro da jornalista e escritora Dilea Frate, e “Tiago e Ísis e os Segredos do Brasil,” produção brasiliense.

A mostra internacional não fica atrás, com destaque para curtas homenageando a diretora portuguesa Regina Pessoa e animações francesas premiadas como “A Viagem do Príncipe” e “Calamity.” Também estão na programação produções da Suíça, Itália, Austrália, Espanha, Alemanha e Argentina.

Além das exibições de filmes, a mostra oferecerá atividades culturais, incluindo espetáculos teatrais e oficinas. A sustentabilidade também é um foco, com parceria da Flua Consultoria Ambiental para promover a educação ambiental entre as crianças.

Este evento é uma oportunidade única para crianças e suas famílias explorarem o rico mundo do cinema infantil e aprenderem valores importantes de tolerância e respeito desde cedo. O CCBB Brasília se torna um destino imperdível para quem busca cultura e diversão em um só lugar.

PROGRAMAÇÃO DE 12 A 15 DE OUTUBRO:

Quinta-feira, 12/10:

11h – Sessão Brasil – “Tarsilinha” (duração: 93 min)

14h: Sessão Brasil – “Tiago e Ísis – E os Segredos do Brasil” (3 episódios: Mamulengo Presepada; Cânticos Fulni-ô; Festa das Flores – duração: 4r0 min)

15h: Apresentação Cultural – Mamulengo Presepada: Fazendo a Diferença, com Chico Simões e grupo (duração: 60 min)

Sexta-feira, 13/10:

11h: Sessão França: Vanille (duração: 31 min)

-14h: Sessão Portugal: Tio tomás, a contabilidade dos dias + Kali, o pequeno vampiro + História Trágica com final feliz – duração: 31min)

-14h: Sessão Portugal: Tio tomás, a contabilidade dos dias + Kali, o pequeno vampiro + História Trágica com final feliz – duração: 31min) 15h: Gira, Gira, Girou – Claudinha Flor de Cacau e Cheila Luz (duração: 60 min)

Sábado, 14/10:

11h: Sessão Argentina: Filmes Paka Paka (duração: 40 min)

14h: Sessão Itália: Wink Club – A Magia da Itália (duração: 40 min)

15h: Espetáculo “Lia de Manaká e suas histórias” – com Os Buritis – Teatro de dança (duração: 60 min)

Domingo, 15/10:

11h: Sessão Brasil: Tito e os Pássaros (duração 73 min)

14h: Sessão Brasil: Tuca o Mestre Cuca (duração 33 min)

15h: Mamulengo Fuzuê, com Thiago Francisco e grupo com música ao vivo (duração: 60 min)

SESSÕES ACESSÍVEIS:

Quinta-feira, 12/10

11h: Sessão Brasil – Tarsilinha (LSE)

14h: Sessão Brasil – Tiago e Ísis e os Segredos do Brasil – 3 Eps (LSE)

Domingo, 15/10

14h: Sessão Brasil – Curtas Animação (Libras)

Sábado, 04/11

17h30: Sessão Brasil – Curtas Animação (Libras)

Domingo, 12/11

