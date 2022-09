Cauã Reymond vive Dom Pedro I em longa-metragem e desabafa sobre atual situação do Brasil em entrevista exclusiva da Revista 29 Horas

“Às vésperas de uma eleição sensível, após um governo que tanto flertou com a tirania, estamos à beira de decidir se iremos ou não mudar os rumos do país e apostar em uma nova liberdade”, reflete o ator

O ator Cauã Reymond vive Dom Pedro I em longa-metragem que estreia neste mês nos cinemas e também faz sua estreia como produtor. No filme “A Viagem de Pedro”, heroísmo e glória são postos à prova, em uma superprodução de tom ácido e intimista. Pedro ganha camadas de fragilidade, vulnerabilidade e insegurança. “Nossa ideia era desnudá-lo de qualquer sacralidade ou reverência. No longa, Pedro é humano, e apenas isso”, adianta o astro.

O longa chega em um momento oportuno na história do Brasil, que vive um momento de incertezas. “Não foi algo planejado, mas era para ser assim. Às vésperas de uma eleição sensível, após um governo que tanto flertou com a tirania, estamos à beira de decidir se iremos ou não mudar os rumos do país e apostar em uma nova liberdade. Nosso filme propõe uma reflexão sobre quem o Brasil tem chamado de herói da pátria”, reflete Cauã.

Com 11 novelas, 23 longas e oito participações em séries globais, o ator repleto de fãs e que carrega o lisonjeiro, porém taxativo, rótulo de galã, desabafa: “minha aparência me rendeu personagens memoráveis, mas também limitou meus desafios”. afirma.

