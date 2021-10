Cátia Damasceno faz revelações sobre o início de sua carreira

Cátia Damasceno relatou que o diferencial de seu trabalho tem muita a ver com o humor que ela faz ao lidar com um assunto que é tabu

Cátia Damasceno foi uma das convidadas mais requisitadas para o projeto confidencial de Antonia Fontenelle. Cátia é a dona do maior canal do YouTube de sexualidade do mundo com mais de oito milhões de inscritos.

A criadora de conteúdo falou sobre o início de sua carreira com o pompoarismo ao lado de Antonia Fontenelle. “Eu sou fisioterapeuta e quando eu terminei a minha primeira pós-graduação e fui trabalhar com gestantes. Eu juntei com o conhecimento milenar do pompoarismo com os exercícios que eu ensinava para as pacientes”, contou a influenciadora.

Cátia é a dona do maior canal do YouTube de sexualidade do mundo com mais de oito milhões de inscritos

“Por qual motivo dá certo? Eu juntei os dois conhecimentos e nunca parei de estudar. Pessoas que não estavam grávidas me questionavam se dava certo as técnicas com elas também. De uma criação religiosa e militar muito forte e eu tinha meus próprios problemas. Eu estava recém-divorciada e com duas crianças, comecei a testar para voltar para o mercado”, disse.

A youtuber relatou que não se achava bonita e após o fim do casamento, ela decidiu aprender como melhorar. “Eu tinha problema de autoestima, me achava feia e sai de um casamento pior ainda. Eu percebi que tinha um diferencial por achar que eu não era bonita. Eu juntei a fisioterapia com o meu canal e a descoberta da minha sexualidade fez com que eu começasse a me achar mais bonita. Há oito anos, eu conheci meus dois sócios que me inseriram no mercado digital”, relatou.

Cátia Damasceno relatou que o diferencial de seu trabalho tem muita a ver com o humor que ela faz ao lidar com um assunto que é tabu. “A vivência, a história, o estudo e temos um trabalho bem diferenciado na internet. Eu acho que o meu grande diferencial é o humor. Eu falo de sexo da mesma forma que eu falo de um copo d’água. Como eu tenho a base técnica, eu consigo alcançar todos os públicos que podem chegar até mim”, afirmou.

A criadora de conteúdo falou sobre o início de sua carreira com o pompoarismo ao lado de Antonia Fontenelle

Apesar de atualmente ser uma mulher de sucesso, a influenciadora declarou que pensou em desistir no início da carreira pelas críticas. “Eu pensei em desistir algumas vezes e o julgamento do outro é muito pesado. Às vezes, eu encontro pessoas que me dizem que eu ajudo pessoas por um vídeo e depois disso, eu nunca mais pensei em desistir. A gente precisa saber ouvir as críticas, mas nem sempre. Precisamos ouvir o lado positivo”, disse.