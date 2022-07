Catarinense Augusto Gallon lança novo single “Eu Sinto Falta” nas principais plataformas musicais

O artista chega a São Paulo com o respaldo de produtores renomados e leva na mala muitos projetos e sua nova sonoridade, misturando música pop, romântica e eletrônico

Conquistando seu espaço no mercado fonográfico, Augusto Gallon lançou oficialmente na sexta-feira (22) o seu mais novo trabalho, o single “Eu Sinto Falta”. A música chega às principais plataformas digitais – como Deezer, Spotify, Apple Music e Amazon Music – acompanhada de clipe e mantendo a mesma ficha técnica do lançamento anterior, “Ouvir Sua Voz”, que conta com Thiago Gimenes na produção musical e na parceria de composição, junto de Gallon, e Leonardo Faé na produção artística (mesmo nome por trás da cantora Tânia Mara e do diretor Jayme Monjardim).

O catarinense de 22 anos, natural de Xanxerê, que atualmente reside em São Paulo visando ampliar suas oportunidades profissionais, vem celebrando o reconhecimento de seu trabalho pelo público e imprensa, e está empolgado para mostrar o que chama de “uma nova missão”, apostando em escolhas diferentes – mas sem abrir mão da conexão com sua personalidade musical, apoiada no embalo pop e romântico, e em sentimentos pessoais.

Gallon contou também com o olhar do fotógrafo Felipe Quintini para a capa do single

“O novo trabalho retrata muito bem a nova fase da minha vida, após sair da casa de meus pais e morar sozinho em São Paulo, em busca de um sonho”, diz o cantor. Gallon explica que a letra fala sobre diversos fatores que sente falta, como momentos simples junto à família que o faziam bem. “Sinto falta do cheiro do café, pois eu tinha o costume de tomar café da tarde com a minha mãe quase todos os dias. Me inspirei na saudade, e por isso costumo dizer que a música foi feita com amor, com o coração!”, revela.

A produção musical é de outro fera, Thiago Gimenes, conhecido por suas composições para novelas como “Flor do Caribe”, “I Love Paraisópolis”, “Em Família” e “Tempo de Amar”, destacando-se também no teatro musical. Augusto Gallon contou também com o olhar do fotógrafo Felipe Quintini para a capa do single e do diretor Lennon Silva para o videoclipe.

Com mais um lançamento previsto até o final do ano, e que Gallon define como “a cara do verão”, o artista catarinense agora radicado em São Paulo revela planos da sua primeira turnê, com novos músicos, além de apostar em novas parcerias para 2023. “Estou louco para subir aos palcos e me sentir em casa novamente, com a energia do público e aquela conexão inexplicável com a música!”, finaliza.

Para conferir o videoclipe do single “Eu Sinto Falta”, clique aqui.