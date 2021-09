A atriz teen que explodiu no Tik Tok e chegou a mais de 1 milhão de seguidores

Aos 15 anos de idade, Catarina Dantas já tem várias profissões no currículo: atriz, apresentadora, escritora e agora Tik Toker

O Tik Tok tem levado vários usuários ao estrelato. Esse é o caso da atriz Catarina Dantas, que virou ídolo teen na plataforma e chegou a um milhão de seguidores nesta semana. Hoje, a adolescente se sente realizada com o trabalho e pretender crescer cada vez mais.



Há aproximadamente quatro meses atrás, mal sabia Catarina que a vida dela estava prestes a mudar. Já tendo feito trabalhos como atriz e apresentadora, ela decidiu que estava na hora de entrar na onda dos vídeos curtos. A adolescente fez apenas dois vídeos e já viralizou com mais de três milhões de visualizações.

A tik toker tem mais de 10 animais de estimação em casa



“Eu sempre quis ser influenciadora e atriz, mas fiz essa conta do nada, por brincadeira. Desde pequena eu sempre quis ter algum tipo de trabalho que eu poderia falar com as pessoas. Eu quero incentivar as pessoas, espalhar amor. Meu sonho sempre foi mudar o mundo”, afirma Catarina, que disse que não esperava a grande repercussão que os vídeos estão tendo.

A adolescente fez apenas dois vídeos e já viralizou com mais de três milhões de visualizações



Desde então, a tik toker não parou mais. Ela conta que tem uma rotina de gravações e já chegou até a gravar um reality com outros usuários do aplicativo. No pouco tempo livre que tem, Catarina gosta de jogar, viajar e, principalmente, conversar com os amigos, além de curtir os oito cachorros e oito gatos que tem em casa. “Eu acho que cada pessoa é como um poema diferente, e eu adoro poemas, então também adoro conhecer pessoas novas”, acrescentou.

A adolescente fez 15 anos durante a pandemia e fez uma vídeo chamada com os amigos e a família para comemorar a data

Catarina afirma que quer espalhar amor e alegria pelo mundo



Para o futuro, Catarina espera crescer cada vez mais. Mesmo sem poder revelar muito, a adolescente disse que está com alguns projetos como atriz que os fãs vão poder conhecer em breve. Mas, ela afirma que pretende continuar gravando sempre os vídeos, que é algo que ela está amando fazer.

Catarina Dantas virou ídolo teen na plataforma e chegou a um milhão de seguidores nesta semana