Casthood inova e apresenta monetização de podcasts privados

Integrando o portfólio da maior aceleradora independente do Brasil, CastHood apresenta uma nova forma de gerar receita aos casters, criadores de conteúdo para podcasts

A inovação está chegando ao mundo dos podcasts. Sendo um dos nomes presentes no portfólio da WOW Aceleradora, o CastHood, aplicativo especializado em serviços de monetização e interação com ouvintes para podcast, lança recurso que proporciona uma nova fonte de receita aos criadores de conteúdo brasileiros. O recurso intitulado de “PodcastPrivado” permite que os casters utilizem uma ferramenta que lhes garantem a distribuição de conteúdo somente para aqueles que assinarem esse conteúdo como membro, o que possibilita a monetização dos canais através da cobrança pelo acesso aos episódios privados.

De acordo com o Podpesquisa 2020, mais de 80% dos brasileiros estão dispostos a pagar por conteúdo exclusivo de casters que acompanham, então pensando nas diferentes necessidades dos produtores de conteúdo, os planos do CastHood funcionam da seguinte forma: o plano gratuito permite que seja cobrado uma assinatura daqueles que se tornarem membros, recebendo 80% desse valor. Já o plano com valor fixo, onde é possível contratar uma quantidade de membros por valores a partir de R$39,90 por mês para 20 membros, é ideal para aqueles que não desejam cobrar acesso de seus assinantes, mas precisam do recurso de áudio privado. Além dos planos personalizados, o CastHood também contribui para facilitar a interação com os ouvintes dentro do aplicativo, além da possibilidade de anexar arquivos direto no player.

André Ghignatti CEO DA WOW Aceleradora

Felipe Romão CEO CASTHOOD

Para aderir o “PodcastPrivado”, o CastHood não exige que o canal esteja presente exclusivamente em sua plataforma. ¬“Na verdade, se o podcast tem episódios públicos, nós justamente incentivamos que sejam distribuídos em mais de um lugar, pois isso só traz benefícios ao caster para angariar mais audiência”, conta Felipe Romão, CEO da CastHood.