Cassio Faccin revela segredos do sucesso no mercado imobiliário internacional

Cassio Faccin, CEO da Faccin Investments, compartilhou suas experiências e conhecimentos em uma entrevista ao Jornal de Brasília, destacando a importância de um atendimento familiar e personalizado para clientes internacionais. Com 31 anos de atuação no mercado imobiliário global, Cassio enfatizou a necessidade de focar nas necessidades específicas de cada cliente, especialmente estrangeiros.

A Faccin Investments oferece serviços detalhados de assessoria em imigração, moradia e investimentos nos Estados Unidos e Portugal. “Já ajudamos mais de 600 famílias a realizarem o sonho de morar no exterior”, afirmou Cassio, explicando que a empresa garante uma transição suave e bem-sucedida através de serviços tailor-made. A empresa, com sede em Miami, possui escritórios em Orlando, Nova York, Lisboa e São Paulo, ampliando seu alcance e capacidade de atendimento.

Cassio Faccin, 31 anos de sucesso no mercado imobiliário internacional

Cassio discutiu as tendências atuais do mercado imobiliário e as oportunidades de investimento, além dos desafios enfrentados pelos compradores internacionais. Antes de fundar a empresa nos EUA em 2000, Cassio trabalhou 13 anos como Gerente de Operações da canadense Nortel Networks para a América Latina.

Com tripla cidadania no Brasil, EUA e Itália, ele é fluente em português, inglês e espanhol. Graduado em Administração de Empresas com ênfase em Negócios Internacionais pela Universidade Paulista, Cassio traz uma perspectiva global e uma vasta experiência ao mercado imobiliário internacional.

A entrevista completa pode ser conferida no canal no YouTube da jornalista e apresentadora Analice Nicolau. Clique aqui.

Agradecimentos especiais ao Departamento de Marketing da Faccin Investments e Toda a equipe da AN CONNECT e ao Jabuticaba restaurante que cedeu o espaço para a gravação