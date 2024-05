Caso do ET de Varginha: primeiro livro de série de ficção sobre invasores misteriosos é lançado

Quase trinta anos depois, as supostas aparições extraterrestres em Varginha, interior de Minas Gerais, ainda borbulham no imaginário coletivo brasileiro. E a crença de que existem diferentes e mais evoluídos seres fora da Terra é um prato cheio para o roteirista Danilo Dias de Sousa. O escritor, que assina como D. D. Sousa, lança “Incidente em Varginha”, primeiro volume da série ficcional “Invasores Misteriosos”, com histórias baseadas nos principais acontecimentos ufológicos do país.

Neste primeiro volume, a aventura é peça-chave do enredo que já inicia com a fazenda de uma família mineira invadida por um alienígena, e deixa o patriarca à beira da morte. O fato leva líderes políticos do país a montarem uma megaestrutura para gerenciar essa crise, mas tudo não passa de um grande esquema político. É aí que um jovem, uma enfermeira e um professor universitário desconfiados entram em ação, começam a investigar o que há por debaixo dos panos, e movem esforços para se salvarem da opressão e expor tudo o que está acontecendo para o mundo.

Ao remontar o imaginário popular, esta ficção também se utiliza de acontecimentos recentes da política nacional, instigando o leitor a fazer as correlações entre ficção e realidade. Ao exemplo de Antônio, ex-chefe do planalto, que sempre foi uma pessoa correta, mas precisou se “vender ao sistema” para não prejudicar a própria família. Além disso, traça um perfil da preferência política no Brasil, na qual os eleitores buscam por candidatos mais radicais, que se coloquem como salvadores da pátria.

“Certo – disse Antônio respirando fundo e deixando bem explícito através de seus dedos que estava nervoso. – Faremos o seguinte… General, mobilize suas forças e as mande para cada uma dessas três cidades, mas para não chamar a atenção, ao invés de enviá-los como força nacional, mande os caminhões da ESA e diga que estão realizando um exercício de treinamento”. (Invasores Misteriosos – Incidente em Varginha, pág. 29)

Adolescentes, jovens e adultos apreciadores de tramas conspiratórias, realidades distópicas e cultura pop encontrarão em Incidente em Varginha uma leitura instigante e reflexiva. E comportamento social está entre essas pautas que fazem pensar. Danilo critica a normalização da violência e o rápido apagamento da memória coletiva de trágicos acontecimentos, como o rompimento da barragem de Brumadinho, que há cinco anos fez mais de 270 vítimas e segue sem culpabilizar os responsáveis.

Ficha técnica

Título: Incidente em Varginha

Série: Invasores Misteriosos

Autor: D. D. Sousa

ISBN: 978-65-254-7711-4

Páginas: 214

Formato: 14 x 21 cm

Preço: R$ 54,90 (físico) | R$ 9,90 (e-book)

Onde comprar: Amazon

Sobre o autor

Danilo Dias de Sousa, também conhecido como D. D. Sousa, é escritor, jornalista, analista de comunicação corporativa e roteirista. Nascido em Franco Rocha, grande São Paulo, é apaixonado por ficção científica e o universo geek. Desde adolescente gosta de criar mundos e desenvolver personagens, mas foi somente aos 25 anos, com incentivo de professores e familiares, que lançou seu primeiro o livro A Foice, um terror psicológico. A obra Incidente em Varginha é sua quinta publicação e a primeira da trilogia Invasores Misteriosos.