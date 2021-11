Casillero Del Diablo lança campanha com Pedro Pascal: ‘O Ladrão mais famoso do mundo’

Pascal estreia a campanha mundial “The Wine Legends” e é nomeado embaixador do lendário vinho da Concha Y Toro

Com uma longa trajetória de grandes campanhas cinematográficas, a principal marca da Concha y Toro, Casillero del Diablo, lançou recentemente The Wine Legend – campanha estrelada pelo ator chileno-americano Pedro Pascal em um novo papel. O ladrão mais famoso do mundo é excêntrico, engenhoso, misterioso e classicamente contemporâneo, e nos conta uma história enigmática de dentro de sua luxuosa mansão. Agora ele é o “dono” de alguns dos itens mais preciosos do mundo, e qualquer um pensaria que não há nada que ele não pudesse roubar. Entretanto, ele não ousaria roubar do próprio Diablo.

Pedro Pascal, a nova cara de Casillero del Diablo

“Ter Pedro Pascal como parte da nossa campanha global tem sido uma verdadeira honra. Hoje, ele é um dos atores mais reconhecidos da atualidade, e compartilha características com Casillero del Diablo. Assim como nossa marca, nasceu no Chile, é reconhecido mundialmente e reflete à sofisticação, integridade e espírito contemporâneo, entre muitas outras coisas.”, afirma Sebastián Aguirre, Diretor de Marketing Global de Casillero del Diablo.

Este filme faz parte da mais recente campanha global da marca, e será lançada no Chile, Reino Unido, Estados Unidos, Brasil, China e outros mercados.

Casillero del Diablo sempre se destacou por suas marcantes campanhas publicitárias cinematográficas ao lado de personagens consagrados e, este ano, anunciou sua parceria com o ator chileno-americano de Hollywood Pedro Pascal.

Pedro Pascal e Sebastián Aguirre, gerente de marketing global de Casillero del Diablo

O ator é famoso por papéis em vários filmes e séries como The Mandalorian, Wonder Woman 1984, Narcos e Games of Thrones. Pedro Pascal foi eleito a estrela mais pesquisada no site de notícias de cinema IMDb, bem como um dos Artistas do Ano da Entertainment Weekly.

“Para Casillero del Diablo, a escolha de Pedro Pascal como nova lenda é um acontecimento histórico, pois é a primeira vez que teremos um embaixador global da marca. Ele é uma celebridade mundialmente conhecida que vive um momento extraordinário em sua carreira.”, disse Casillero del Diablo Diretor de Marketing Global, Sebastián Aguirre.

O ator chileno Pedro Pascal está no auge de sua carreira

A lenda de Casillero del Diablo existe há mais de 130 anos, quando Don Melchor de Concha y Toro, fundador da Viña Concha y Toro, reservou para si um lote exclusivo de seus melhores vinhos. Para manter sua reserva especial a salvo, espalhou o boato de que o Diablo morava em seu porão. Logo, o boato virou lenda e daí o nome: Casillero del Diablo, A Lenda do Vinho.