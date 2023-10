Case de sucesso operacional: Desk Manager se destaca no mercado corporativo

Entenda como a implantação da plataforma de gerenciamento de serviços corporativos e de TI gerou ganho em diversas áreas da Eurofarma

Quando o assunto é eficiência operacional, o setor empresarial tem enfrentado diversos desafios. Em um cenário em que a otimização de processos e a gestão eficaz tornam-se essenciais, as empresas estão investindo em soluções inovadoras que atendam às demandas internas e fortaleçam suas operações.

A necessidade de gerenciar serviços corporativos e de TI com eficácia tem sido um diferencial competitivo no mercado. Acelerados pela Endeavor, a Desk Manager construiu um dos maiores cases de inovação de gerenciamento de serviços corporativos a partir do investimento feito pelo programa de inovação aberta EurON Open Innovation (antigo Eurofarma Synapsis), focado em acelerar empresas que possam promover mudanças no setor de saúde.

O foco inicial da parceria foi melhorar a gestão do fluxo de trabalho de processos internos para a equipe de propagandistas no Brasil. Com o resultado positivo, a companhia optou por ampliar o uso da ferramenta para toda a empresa.

Kopenhagen e o Grupo Itaú estão entre as grandes marcas atendidas pelo Desk Manager

Hoje, três anos após a adoção da plataforma, diversas outras áreas utilizam a Desk Manager para gerir suas atividades operacionais internas, tanto no Brasil quanto em demais países de operação.

Com mais de dez anos de atuação, a Desk Manager é uma empresa nacional que desenvolveu uma plataforma completa de ITSM E ESM para atendimento ao cliente, com uma suíte de 12 aplicativos com centenas de funcionalidades dentro de um único sistema, que garantem o suporte de atendimentos via chamados, além de uma gestão do negócio de grandes marcas em escala global e possibilidade de integração com outros softwares.

A empresa ainda oferece suporte online, gerenciamento de projetos, gamificação e uma excelente integração com WhatsApp. Ao todo, foram mais de 877 mil clientes finais atendidos, o que representa mais de 241 mil e-mails enviados diariamente e quase 3 milhões de mensagens por mês por WhatsApp, Teams, entre outras plataformas.

A empresa atende ainda diversas outras grandes marcas, entre elas Kopenhagen, Komatsu, Cobasi, Unisys, Dia Supermercados e Instituto Itaú.

“Nossa plataforma foi desenvolvida para proporcionar uma usabilidade simples e dinâmica, sem deixar de lado a relação custo-benefício. Precisamos considerar que os clientes têm quadro de colaboradores com perfis diferentes e cada um deles precisa ter facilidade em utilizar os recursos disponíveis na ferramenta”, conclui Célio Fabiano, CEO da Desk Manager.