Casas Pedro inova no verão: Água de coco pura para refrescar os cariocas o ano todo!

Marca carioca surpreende com bebida natural, sem conservantes e descontos exclusivos para clientes fiéis

[10:03, 25/01/2024] Leandro Job: Com a chegada da estação mais quente do ano, a Casas Pedro, marca amada pelos cariocas, surpreende seus clientes ao lançar a tão aguardada Água de Coco, integrando-a à campanha ‘O Verão é do Rio’. A bebida, que segue os padrões de alta qualidade da marca, é 100% integral, sem conservantes, corantes e sem adição de açúcares, proporcionando uma opção saudável e refrescante para os consumidores.

O processo mecanizado de extração garante a durabilidade da Água de Coco por até 90 dias, sem a necessidade de conservantes. Disponível nos tamanhos 300ml e 1L, a bebida pode ser adquirida em todas as lojas da rede Casas Pedro, assim como pelo site e aplicativos de entrega.

Para incentivar a fidelidade de seus clientes, a Casas Pedro oferece descontos exclusivos para membros do programa ‘Sou de Casa’, tornando a experiência de compra ainda mais vantajosa. Os preços promocionais de lançamento são de R$5,99 para a versão de 300ml e R$13,99 para a de 1L, tornando a Água de Coco Casas Pedro acessível a todos.

Com a nova oferta, a marca reforça seu compromisso com a saúde e o bem-estar, encaixando-se perfeitamente na campanha ‘O Verão é do Rio’, que destaca a importância desses cuidados ao longo do ano. A Casas Pedro não apenas traz um produto de qualidade, mas também celebra a estação mais querida pelos cariocas, proporcionando uma opção saudável e saborosa para refrescar os dias quentes que se aproximam.

Serviço:

Casas Pedro

Site: Link https://www.casaspedro.com.br/

Instagram: @casaspedrorj

