Casamento religioso da influenciadora Camila Yunes e do empresário Conrado, chama atenção pelo minimalismo e bom gosto

A consultora de arte e o empresário optaram por uma cerimônia intimista em mesquita de São Conrado e recepção no Copacabana Palace

A influenciadora digital, Camila Yunes casou-se no religioso no último dia 5 de maio, com o empresário e dono da galeria Galate, Conrado Mesquita, em uma pequena cerimônia intimista para familiares e amigos. Com um vestido da consagrada grife Carolina Herrera e sapatos do ateliê Lane Marinho, Camila entrou na Capela de São Conrado, no Rio de Janeiro.

O recém casal deve passar a lua de mel na costa Oeste dos Estados Unidos e Tahiti. Crédito das fotos: Renato Wrobel Casal que está junto há dois anos, oficializou a união no religioso no último dia 5 de maio

O local escolhido reúne memórias afetivas para o noivo, já a data, foi inspirada em uma paixão comum, a astrologia, uma vez que a celebração acontece em meio a primeira lua cheia do mês. Após a cerimônia os convidados foram recebidos com um almoço no Copacabana Palace.

A influenciadora Camila Yunes escolheu um modelo assinado pela grife Carolina Herrera para esse momento único

O casal, que está junto há dois anos, casou no civil em março de 2023, nos jardins do casarão que abriga a Coleção Yunes, em São Paulo, e deve passar a lua de mel na costa oeste dos Estados Unidos e na sequência, Tahiti.