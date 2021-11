’Casamento às Cegas’: Thiago Rocha enaltece ex em podcast: “Nanda é uma pessoa muito evoluída, eu poderia rasgar elogios pra ela a noite inteira”

Durante o podcast “PodDarPrado”, de Gabi Prado, o ex-participante ainda revelou que sua ex mulher ficou com MackDavid ainda quando eles eram casados

Thiago Rocha, ex participante do Casamento às Cegas: Brasil, da Netflix, participou do podcast da influenciadora Gabi Prado, “PodDarPrado”, ao lado dos ex colegas Shayam Haghbinghom e Rodrigo Vaisemberg e teceu elogios a ex esposa: “A Nanda é uma pessoa muito evoluída, eu poderia rasgar elogios pra ela a noite inteira. Naquele momento eu não estava preparado para receber aquela mulher”, revelando que terminou realmente por telefone seu casamento.

Nanda Terra e Thiago se casaram em ‘Casamentos às Cegas Brasil’, a Netflix

Thiago ainda dá sua versão dos fatos para o término do casamento: “Pelo que entendi a Nanda queria ser mãe pra ontem, até pela idade que ela tem e agora não é a minha prioridade. Isso foi me afastando e fazendo com que eu magoasse ela involuntariamente me defendendo”. “O que foi mostrado, não foi o que a gente viveu. Todo mundo sabe disso, a Nanda sabe disso e a gente foi se perdendo no tempo, como qualquer casal que vai apagando, vai perdendo a paixão”, disparou.

Nanda está noiva Mackdavid

Mas ainda segue afirmando que Nanda Terra ficou com o atual noivo, MackDavid ainda quando eram casados. “”Quando a gente terminou, eu já sabia, pra mim não foi surpresa nenhuma (…). Se não foi feliz comigo, ia ser egoísmo meu, quem ama liberta, então quero que ela seja feliz”, desabafou.

Mas a participante também participou, no dia seguinte, do mesmo podcast e seguiu afirmando que o término se deu por áudio no Whatsapp e que o casamento deles era totalmente aberto, mas que Thiago não aceitava que ela ficasse com homens. Ou seja, que era aberto apenas para ter uma terceira mulher com eles.