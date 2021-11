‘Casamento às Cegas Brasil’: Thiago Rocha acusa Nanda Terra de traição mas ela diz que o relacionamento era aberto

Casal disse “sim” no altar, mas aqui fora o “não” falou mais alto

O casal Nanda Terra e Thiago Rocha não foi muito bem recebido pelos telespectadores do programa “Casamento às Cegas: Brasil”. Primeiramente, pelas falas do participante sobre o passado e trabalho da beauty artist; e segundo, pela forma lamentável que o paraquedista demonstrou ao tratar Mackdavid — o outro participante que queria se casar com Nanda.

Quando disseram “sim” no altar, foi uma surpresa enorme para quem assistia, afinal de contas, como ela aceitaria se casar com alguém que não demonstrava reciprocidade? Mas a vida é uma caixinha de surpresas e sempre tem um final feliz.

O casal Nanda Terra e Thiago Rocha não foi muito bem recebido pelos telespectadores do programa “Casamento às Cegas: Brasil”

Tudo começou nas cabines, quando Nanda ficou dividida entre Thiago e Mackdavid, escolhendo o primeiro, ela alegava que Thiago era aventura e Mack era estrutura. Com o passar dos tempos, o catarinense foi demonstrando uma certa limosidade e frieza em suas palavras, desdenhando do trabalho da noiva e até o cachorro dela, Tobias, não gostou nenhum pouco dele. Mas enfim, se casaram e a expectativa era que eles fossem felizes juntos.

Segundo Thiago, Nanda teria o traído e o contou por mensagem de voz no WhatsApp, indo logo em seguida para sua cidade, Boituva, e terminaram, em comum acordo, o relacionamento

Mas aqui fora as coisas mudaram. Segundo Thiago, Nanda teria o traído e o contou por mensagem de voz no WhatsApp, indo logo em seguida para sua cidade, Boituva, e terminaram, em comum acordo, o relacionamento. Mas Nanda já conta que a história foi diferente. Ela citou que o casamento deles era um relacionamento aberto e que ela podia ficar com qualquer homem e ele, qualquer mulher; e que o término foi dado por ele, por mensagem de voz, e em seguida, ela foi para Boituva terminar pessoalmente. A designer entrou em depressão, mas reencontrou o amor nos braços do ex participante Mackdavid.

Ela citou que o casamento deles era um relacionamento aberto e que ela podia ficar com qualquer homem e ele, qualquer mulher; e que o término foi dado por ele, por mensagem de voz, e em seguida, ela foi para Boituva terminar pessoalmente

Durante o programa “Casamento às Cegas: O Reencontro”, Thiago pediu desculpas a ela e por todas as falas ditas, disse que foi um autoconhecimento e que mudou muito. Ainda citou que espera que Nanda seja muito feliz com Mack e que se arrepende do ‘mulherão’ que perdeu. Nanda o desculpou e deram um rápido abraço no fim. Nos minutos finais do episódio, Mack surpreendeu a namorada e a pediu em casamento, prontamente aceito.