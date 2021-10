‘Casamento às Cegas: Brasil’: participantes gravam programa de ‘Reencontro’ com promessa de lavação de roupa suja

Os telespectadores do programa estão curiosos para saber quem são os casais que continuam juntos

Na última quinta-feira, (21), foi gravado o “Casamento Às Cegas: O Reencontro” — que vai estar disponível na Netflix no próximo dia 4 — entre os participantes finalistas do programa. O episódio é uma continuação do programa para revelar quais casais continuaram juntos e que rumos foram tomados pelos participantes.

Casal mais querido da temporada, Lissio e Luana e tiveram o casamento mais emocionante permanecem juntos

Pelos semblantes dos participantes, filmados pelos stories dos apresentadores do programa Camila Queiroz e Kleber Toledo, o clima era de descontração, mas sem disfarçar o desconforto de reencontrar ex’s. Afinal de contas, dos cinco casais formados apenas três casaram e apenas um segue juntos.

Apresentadores do reality na versão brasileira, Camila Queiroz e Kleber Toledo

Sem dúvida, o maior “climão” será entre Shay e Ana Prado após um duplo “não” no altar e uma saída digna de fim de novela da noiva abrindo a porta como se estivesse pronta para a liberdade. Depois dos dois últimos episódios irem ao ar na última quarta-feira, (20), Ana Prado deixou claro em suas redes sociais que sua filha detesta Shay e por isso, pegou “ranço” dele.

Ana Prado deixou claro em suas redes sociais que sua filha detesta Shay

Dayanne e Rodrigo pelo jeito ainda conversam e se dão bem — pelo menos foi isso que Rodrigo contou em sua rede social ao ser perguntado se ainda conversam.

Agora é aguardarmos, pois após o episódio estar disponível, os participantes estarão aptos para dar entrevistas e contar mais sobre o programa em suas redes sociais.