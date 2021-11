‘Casamento às Cegas Brasil’: Exposição foi o grande motivo da não oficialização do casamento entre Rodrigo e Dayanne

Casal disse “não” no altar, após exposição da participante por parte de Rodrigo

O casal Dayanne Feitoza e Rodrigo Vaisemberg era um dos casais mais queridos da primeira edição do “Casamento às Cegas: Brasil”. Os dois combinavam na irreverência, brincadeiras, diversão e era o casal sorriso, mas esse lado do participante de levar tudo na brincadeira, incomodou muito a bancária e o “não” no altar veio.

Desde as cabines, os dois se divertiam muito conversando e até falando sobre sexo de forma super espontânea, sem perder o jeito caliente de ambos. Durante a lua de mel, era visível o quanto eles eram opostos financeiramente, mas que isso não incomodava a nenhum dos dois, deixando Rodrigo apaixonado pela batalha de Dayanne.

O primeiro problema veio, quando o participante visitou o apartamento de Day e viu a bagunça que era

Mas o primeiro problema veio, quando o participante visitou o apartamento de Day e viu a bagunça que era, sendo ele super metódico e organizado. Rodrigo se assustou e já deixou claro para ela, que gostava de organização e que iria mudá-la, fala que a incomodou demais.

Com o passar dos dias, a cobrança pela arrumação foi sendo extremamente dolorida para ela, que perdeu a alegria do começo do programa; e para piorar, Rodrigo fez uma fofoca com os outros participantes sobre coisas intimas de Dayanne. O que culminou a um pedido de desculpas, mas sem chances de casamento.

Durante o programa “Casamento às Cegas: O Reencontro”, Rodrigo se desculpou e demonstrou estar muito arrependido por não ter continuado com Day. Ainda citou que ela era incrível, de energia ótima e que ela merece muito ser feliz; e concluiu que ela ensinou muito a ele. Day, por sua vez, contou que tinha muito problema em perdoar, mas que aprendeu isso com o participante e que deixou para trás toda a situação. E revelou que está namorando e está muito feliz.

Os dois conversaram de mãos dadas, demonstrando que está tudo bem e que as mágoas ficaram para trás, mantendo a amizade. Mas a irreverência de Rodrigo não ficou para trás mesmo nesse momento de tensão, pois ele ainda a xavecou a chamando para um churrasco em sua casa, prontamente negado pela participante. O corretor de seguros segue solteiro, mas muito mais amadurecido.