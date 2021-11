‘Casamento às Cegas Brasil’: Após reality, Carol e Hudson se separaram e não se falam mais

Casal se casou durante gravações, mas pós programa a situação ficou mal resolvida

O casal Carol Novaes e Hudson Novaes disseram “sim” no altar, durante as gravações do programa “Casamento às Cegas: Brasil”, mas por mais que tenham parecido extremamente apaixonados, pós programa as coisas não deram muito certo.

“Eu e Hudson não nos falamos”, revela Carol após reunião de “Casamento às Cegas”

A primeiro momento, durante as cabines, parecia que foram feitos um para o outro. Além da luta contra o racismo que ambos lutam, Hudson até compôs uma linda música em ritmo de pagode, deixando a participante extremamente apaixonada. O pedido de casamento foi lindo, com choro de Hudson e Carol desesperada para encontra-lo, mas as diferenças foram vistas nos primeiros momentos da lua de mel. Durante o primeiro jantar, o garçom, como já é de costume, serviu o vinho primeiro para o participante, o que incomodou muito Carol que indagou: “por que ele primeiro?”, deixando o garçom e Hudson sem graças com a situação. Após o episódio, os dois tiveram a primeira “DR” do programa — se resolvendo —, mas ela levantou a questão em um encontro com os participantes, o que o deixou visivelmente chateado. Outra situação complicada, foi quando Hudson disse que se sentia “aflito”, por Carol não se dar bem com o pai e ele ter uma ótima relação com a família. Por fim, os dois disseram “sim” no episódio final.

Casal disse sim no altar, mas desistiu do relacionamento após o reality show da Netflix

Durante o programa “Casamento Às Cegas: O Reencontro”, o, agora ex, casal revelou que não estão mais juntos e estão solteiros. Carol estava visivelmente nervosa, dizendo que estava tudo certo e que ela tinha superado o término. Quando questionado por Camila Queiroz se havia chances de ficarem juntos novamente, Hudson gaguejou, se emocionou e disse que por ele sim; mas a advogado deixou claro que por enquanto não, pois está cuidando dela mesma. O fato do incômodo a respeito do pai dela, Carol disse que Hudson tinha que aprender a respeitar as diferentes famílias existentes e que família tradicional não existe mais, apenas umas diferentes das outras — logo em seguida ele se desculpou. No fim do episódio, Carol desejou que ele colhesse tudo que ele plantou — com tom bem sério citando ainda colheitas boas e ruins — e deu a mão para o participante, que não retribuiu.

Carol e Hudson terminaram após “Casamento às Cegas Brasil”

Em seu Instagram, Carol contou que a mãe ficou extremamente incomodada com as falas dele sobre o pai, e se culpando por não ter dado um pai presente a filha. Ainda contou que o pediu em namoro após o programa, mas que ele não aceitou.