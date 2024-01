Casal do canal ‘Mundo Sem Fim’, passa mal após intoxicação alimentar na Índia

Renan e Michele estão na Índia desde novembro de 2023 e contaram que passaram mal devido a poluição e pela comida local. A pressão de Michele subiu e o casal teve que mudar os planos durante a viagem

Renan e Michele, um casal brasileiro com mais de 1,53 milhões de inscritos no YouTube, que há quase uma década embarcou em uma jornada sem fim ao redor do mundo, recentemente enfrentaram um desafio inesperado durante sua estadia na Índia. O casal compartilhou em suas redes sociais que foram vítimas de uma intoxicação alimentar causada pela poluição e pela comida local.

“Depois de uns dias sumidos, finalmente voltaremos a postar. Já terminamos de editar o vídeo sobre o Taj Mahal, que deverá ser publicado amanhã no nosso canal. Para quem não acompanhou os últimos stories, nós ficamos bem doentes na Índia por conta da poluição e da comida. A pressão da Michele disparou e tivemos que abortar a viagem. Agora estamos cuidando mais da saúde e felizmente estamos conseguindo nos recuperar sem precisar fazer uso de remédios”, publicaram nesta quarta-feira (10).

O casal está na Índia desde novembro de 2023, e afirmam que o susto na Índia não foi apenas um capítulo desafiador, mas também uma oportunidade para o casal reavaliar seus hábitos e prioridades enquanto continuam explorando o planeta. “No fim das contas o susto foi bom, pois estávamos negligenciando um pouco nossa saúde estes últimos meses. Agora estamos praticando exercícios físicos todos os dias e nos alimentando direito. O bom é que estamos entrando em forma, e isso nos permitirá voltar a fazer aquelas longas trilhas que fazíamos quando éramos mais jovens. A meta é conseguir encarar o Everest algum dia!!”, concluíram.

Renan e Michele já compartilharam suas impressões sobre o país, mostraram as praias, a saga das lavadeiras, a cidade mais rica, a maior favela, desertos, e claro, as famosas comidas de rua. O casal, que iniciou sua aventura em setembro de 2015, deixou o Brasil com o sonho de explorar o mundo em três anos, começando pela América Latina. Junto com eles, um companheiro inusitado: um macaquinho de pelúcia que Michele deu a Renan muito antes de saírem pelo mundo, o Mucuvinha. Ao longo desses anos, eles optaram por meios de transporte alternativos, como carona, ônibus e carro, reservando voos apenas quando necessário. Essa abordagem é uma forma de conhecer todos os caminhos, mesmo lugares mais remotos, mas também uma maneira de viver com um orçamento limitado, estabelecido em 70 reais por dia em 2015 e alterado diversas vezes ao longo dos anos.

Renan, com 38 anos e formação em engenharia de computação, e Michele, com 39 anos e formação em administração, decidiram fazer essa jornada após o Renan ter experimentado uma viagem de mochilão para o Peru e a Bolívia. A meta original era explorar o mundo em três anos, juntando 15 mil dólares cada um. Em 2019, quando o casal decidiu gravar um vídeo contando como tudo começou, eles contaram que houve algumas mudanças de planos, como por exemplo, o fim das economias e a decisão de voltar para casa e o começo da monetização devido ao crescimento nas redes sociais.

Após enfrentarem a falta de recursos, uma reviravolta financeira positiva ocorreu quando Renan recebeu uma quantia inesperada como herança, devido à venda de um imóvel da família. Esse evento permitiu que o casal continuasse sua busca pelo inexplorado.

A experiência na Índia não apenas ressaltou a vulnerabilidade de sua jornada, mas também inspirou Renan e Michele a reafirmarem seu compromisso com a saúde. Após o susto, decidiram incorporar exercícios físicos diários e uma alimentação equilibrada em sua rotina, visando uma vida mais saudável enquanto continuam explorando o mundo.