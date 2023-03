Casal de médiuns Chaline Grazik e Fabrício Stempkowski promovem festa para fãs em comemoração aos seus aniversários

Videntes das estrelas comemoraram juntos em Erechim (RS), rodeados por fãs de todas as partes do Brasil

Chaline Grazik, a renomada vidente das estrelas, celebrou seu aniversário juntamente com seu marido, Fabrício Stempkowski, em uma festa exclusiva para seus fãs no último domingo, dia 26 de março, na cidade de Erechim, no Rio Grande do Sul. O evento contou com a presença de cerca de 200 pessoas, entre eles, fãs de todas as partes do Brasil, que foram convidados pessoalmente pelo casal.

A festa foi fechada com lista de convidados, mas os fãs compartilharam o momento especial nas redes sociais. Uma seguidora de Chaline comentou: “Festa linda! Foi muita emoção ver a Chaline pessoalmente, transmitindo uma energia poderosa”. Para Chaline, a presença dos fãs foi um momento único e especial. “Temos muitas pessoas que gostam de nós e nos seguem, por isso sempre precisamos estar em contato com eles. Estou grata a todos por esse momento inesquecível”, disse a vidente.

Chaline, que tem mais de 5,3 milhões de seguidores no Instagram, é conhecida por suas previsões assertivas sobre famosos e situações públicas. Ela atua como clarividente, mentora espiritual e pratica a psicografia.

A médium começou a desenvolver sua mediunidade na adolescência e, desde então, sua capacidade espiritual só cresceu.

A festa de aniversário de Chaline e Fabrício foi um sucesso e mostrou o carinho e a admiração dos fãs pelo casal. A celebração, que reuniu seguidores de todo o Brasil, foi uma forma de agradecer a todos que acompanham e acreditam no trabalho da vidente das estrelas.