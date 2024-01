Casal celebra amor e natureza: ator Fernando Vitor e curador Hélio Menezes desbravam a Bahia

Da Chapada Diamantina às praias de Salvador, a jornada romântica do casal em terras baianas

O amor está no ar na Bahia, e não estamos falando apenas das suas famosas músicas. O ator renomado, Fernando Vitor, de 26 anos, e o curador Hélio Menezes, de 37 anos, estão aproveitando as belezas do estado para recarregar suas energias e começar 2024 da melhor maneira possível.

O casal, que desembarcou na Chapada Diamantina no início de janeiro, já explorou as deslumbrantes Gruta da Pratinha e Trilha da Cachoeira da Fumaça, além de passarem por Mucugê e Lençóis. Agora, estão imersos nos encantos da capital baiana, Salvador, visitando pontos turísticos tradicionais como o movimentado Porto da Barra.

“É mágico estar na Bahia! Da Chapada Diamantina a Salvador, cada lugar tem sua magia única. Estamos aqui, no início do ano, renovando as energias para o que está por vir em 2024”, compartilha entusiasmado Fernando Vitor. Hélio Menezes, curador de Arte Contemporânea do Centro Cultural São Paulo, completa: “Como bom filho da terra, sempre que posso retorno para rever a família e os amigos. Desta vez, tive o prazer de vir ao lado do meu companheiro.”

Além das férias românticas, o ator esteve em cartaz em 2023 com o espetáculo “O que faremos com Walter?”, enquanto Hélio Menezes desempenhou papel fundamental como curador na 35ª Bienal de São Paulo, realizada até dezembro do ano passado.

O casal planeja encerrar essa experiência única no próximo dia 20 de janeiro, quando retornarão a São Paulo, cidade onde residem. Entre palcos, trilhas e momentos especiais, Fernando Vitor e Hélio Menezes construíram uma memorável história de amor nas terras baianas.